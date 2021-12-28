У Раді запропонували зробити військовий облік для жінок добровільним

Військовий облік / Фото president.gov.ua

Депутати від Слуги народу внесли до Верховної Ради законопроект, який пропонує ввести військовий облік для жінок на добровільній основі.

Законопроект № 6482 вносить зміни до Закону Про військовий обов'язок і військову службу. Його до парламенту внесли майже 60 нардепів.

Серед них і Максим Бужанський, з своєму Facebook він написав, що документ пропонує зробити добровільним облік для всіх жінок, крім медиків.

Як пояснив нардеп, він і ще 58 депутатів від Слуги народу та інших фракцій внесли в Раду законопроект. Документ пропонує постановку на військовий облік жінок тільки в добровільному порядку.

"Вибачте, дорогі жінки, все, що можу сказати з приводу цієї ініціативи чиновників з Міноборони", - написав нардеп.

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Текст законопроекту поки не опублікували.

Військовий облік для жінок

В Україні набув чинності новий наказ Міністерства оборони. У ньому затверджено перелік галузей і професій для жінок, зобов'язаних стати на військовий облік.

Йдеться про працівниць, зайнятих у 35 сферах діяльності, які охоплюють майже весь спектр ринку праці - від громадського харчування до банківської справи.

Без військового квитка жінки не зможуть працевлаштуватися. А якщо роботодавець закриє на це очі, то отримає солідний штраф - від 5100 до 8500 грн.

Пізніше в Міноборони пояснили, що указ виданий на виконання змін до закону Про військовий обов'язок і військову службу від 30 березня 2021 року.

Тепер жінки зазначених у наказі професій і спеціальностей будуть зобов'язані стати на військовий облік, якщо вони придатні до проходження військової служби за станом здоров'я і мають вік від 18 до 60 років.

У той же час в Міноборони поки не повідомили, протягом якого часу жінки повинні стати на облік у військкоматі.

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