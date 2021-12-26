Із взяттям на військовий облік жодних змін у житті жінок не буде - головнокомандувач ЗСУ

Залужний заявив, що із взяттям на військовий облік жодних змін у житті жінок не буде / колаж УНІАН

Міністерство оборони заявило, що із взяттям на військовий облік жодних змін у житті українських жінок не буде. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний публічно запевнив, що про призов або обов'язкову мобілізацію жінок не йдеться.

"Хочу заспокоїти співгромадянок. По-перше, мова не йде про призов або обов'язкову мобілізацію жінок в армію, як про це вже заявляють деякі ЗМІ", - сказав Залужний на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що мета нової ініціативи - дізнатися, які спеціалістки є в країні і можуть в крайньому випадку приєднатися до оборони держави. За його словами, схожий порядок обліку існував в Україні і раніше, ще з 1994 року, але майже не працював.

"Це також крок назустріч жінкам, які хочуть проходити військову службу в Збройних силах України, щоб уникнути зайвих процедур при посаді за своєю спеціальністю",– заявив Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ також розповів, що в разі військових навчань жінки братимуть в них участь тільки за бажанням.

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За його словами, в Україні планують запровадити перехідну норму для жінок, яких поставлять на військовий облік.

"Ми також плануємо ввести перехідну норму, яка стосується зборів (навчань) військовозобов'язаних, а саме: на навчання жінки йтимуть виключно за бажанням", - пояснив Залужний.

Він звернув увагу і на те, що планується ввести такий порядок постановки на військовий облік, "який дозволив би реалізувати дистанційно і онлайн якомога більше процедур".

Нагадаємо, в Україні набув чинності новий наказ Міністерства оборони. У ньому затверджено перелік галузей і професій для жінок, зобов'язаних стати на військовий облік.

Йдеться про працівниць, зайнятих у 35 сферах діяльності, які охоплюють майже весь спектр ринку праці - від громадського харчування до банківської справи.

Без військового квитка жінки не зможуть працевлаштуватися. А якщо роботодавець закриє на це очі, то отримає солідний штраф - від 5100 до 8500 грн.

У неділю, 26 грудня, в Міністерстві оборони України уточнили, що нові норми про військовий облік стосуються також вагітних і жінок з малолітніми дітьми.

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