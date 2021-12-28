У Міноборони відповіли на петицію проти військового обліку для жінок

Жінкам не обов'язково бігти до військкомату / Главред

Як відомо, українці зареєстрували петицію з вимогою скасувати наказ Міноборони про військовий облік для жінок. На сьогоднішній день вона вже набрала необхідну кількість підписів і у відомстві відповіли на таку реакцію населення.

Зокрема, заступник міністра Ганна Маляр вважає, що петиція - це "нормальний демократичний процес", а наказ не є підставою для паніки.

Таку позицію вона пояснила тим, що документ був підписаний в рамках закону, прийнятого ще в березні.

Також чиновниця нагадала, що військовий облік - це не призов і не мобілізація.

"Нікого з жінок в армію не забиратимуть. Зараз мова йде лише про оновлення норм, що стосуються військового обліку. Паніка і переляк безпідставні - це жодним чином кардинально не змінить життя жінок", - каже вона.

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За словами Маляр, норми військового обліку для жінок в Україні були завжди.

"Новий наказ Міноборони замінив постанову Кабміну від 1994 року. Цей документ передбачав близько 40 професій, представниці яких підлягали обліку, але він до 2008 року був засекречений. Необхідність оновити документ Маляр пояснила тим, що деяких професій вже не існує, зате за цей час з'явилися нові", - зазначила чиновниця.

Крім того, заступник міністра додала, що Генштаб планує зробити процес зрозумілим, прозорим і максимально зручним, а також частково перевести його в режим онлайн.

Військовий облік для жінок

В Україні набув чинності новий наказ Міністерства оборони. У ньому затверджено перелік галузей і професій для жінок, зобов'язаних стати на військовий облік.

Йдеться про працівниць, зайнятих у 35 сферах діяльності, які охоплюють майже весь спектр ринку праці - від громадського харчування до банківської справи.

Без військового квитка жінки не зможуть працевлаштуватися. А якщо роботодавець закриє на це очі, то отримає солідний штраф - від 5100 до 8500 грн.

Пізніше в Міноборони пояснили, що указ виданий на виконання змін до закону Про військовий обов'язок і військову службу від 30 березня 2021 року.

Тепер жінки зазначених у наказі професій і спеціальностей будуть зобов'язані стати на військовий облік, якщо вони придатні до проходження військової служби за станом здоров'я і мають вік від 18 до 60 років.

У той же час в Міноборони поки не повідомили, протягом якого часу жінки повинні стати на облік у військкоматі.

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