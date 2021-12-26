У Міноборони заявили, що вагітних і жінок з малолітніми дітьми теж візьмуть на військовий облік

Вагітних і жінок з малолітніми дітьми теж візьмуть на військовий облік / УНІАН

Нові норми про військовий облік стосуються також вагітних і жінок з малолітніми дітьми. Робота з реалізації наказу Міноборони проводитиметься до кінця 2022 року.

"Вагітні жінки та / або з малолітніми дітьми теж беруться на військовий облік", - йдеться в повідомленні Міністерства оборони України в Facebook.

Відзначається, що як й у випадку чоловіків, для жінок враховуватиметься стан здоров'я людини і її сімейні обставини.

У Міноборони повідомили, що робота з реалізації наказу з військового обліку жінок спланована до кінця 2022 року.

"До кінця 2022 року в Генеральному штабі Збройних сил України буде проведено аналіз змін кількості військовозобов'язаних-жінок, які перебувають на військовому обліку", - додали в пресслужбі.

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Також в Міноборони уточнили, що жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. У мирний час жінки можуть бути призвані на військову службу та службу у військовому резерві тільки у добровільному порядку (за контрактом).

Водночас у Командуванні Сухопутних військ ЗСУ відзначили, що жінки, які мають неповнолітніх дітей, повинні перебувати на обліку, однак у разі оголошення в Україні воєнного стану, коли військовозобов'язані повинні будуть приєднатися до захисту країни - це їх не стосуватиметься.

Нагадаємо, в Україні набув чинності новий наказ Міністерства оборони. У ньому затверджено перелік галузей і професій для жінок, зобов'язаних стати на військовий облік.

Йдеться про працівниць, зайнятих у 35 сферах діяльності, які охоплюють майже весь спектр ринку праці - від громадського харчування до банківської справи.

Без військового квитка жінки не зможуть працевлаштуватися. А якщо роботодавець закриє на це очі, то отримає солідний штраф - від 5100 до 8500 грн.

Українських жінок призиватимуть на військову службу тільки в крайньому випадку. Зокрема, при введенні воєнного стану або особливому періоді мобілізації.

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