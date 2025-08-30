В Одеській області в ДТП потрапив мер міста Рені: його мати загинула

Коротко:
- 53-річний водій позашляховика допустив виїзд із проїжджої частини в кювет
- 5-річного хлопчика, сина мера, доправили до місцевої лікарні
У суботу, 30 серпня, мер міста Рені Ігор Плехов потрапив у ДТП, у якій загинула його матір, а сам він і його п'ятирічний син постраждали і були госпіталізовані. Про ДТП, яка сталася на автодорозі між населеними пунктами Введенка і Світлодолинське, повідомила поліція Одеської області.
Начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП в Одеській області Дмитро Слюта заявив, що, за попередніми даними, 53-річний водій позашляховика Lexus допустив виїзд із проїжджої частини в кювет із подальшим перекиданням автомобіля.
У повідомленні зазначається, що чоловіка перевірять на стан сп'яніння.
Унаслідок ДТП загинула 72-річна жінка, яка перебувала на пасажирському місці, а водія і 5-річного хлопчика, який також перебував у машині, доправили в місцеву лікарню з численними травмами.
"Думская" з посиланням на джерело повідомила, що в ДТП потрапив мер Рені Ігор Плехов, загинула його мати, а п'ятирічний син дістав перелом ключиці. У Плехова теж серйозні травми, додало видання.
До речі, 1999 року Плехов уже потрапляв у серйозну ДТП. Він розповідав ЗМІ, що це сталося через 10 днів після його весілля, коли він їхав трасою вночі втомлений. Унаслідок ДТП Плехов отримав пошкодження хребця і після нього пересувався у візку.
Як повідомляв раніше Главред, раніше мікроавтобус з українцями, який прямував до Варшави, потрапив у ДТП біля міста Познань. Унаслідок аварії 62-річний водій-українець загинув на місці, а всіх пасажирів госпіталізували в лікарню.
Нагадаємо що, за скоєння ДТП у нетверезому стані Броварський районний суд оштрафував колишнього голову Броварської райдержадміністрації Володимира Майбоженка на 34 тис. грн.
Крім того, у Голосіївському районі Києва службовець органів прокуратури на автомобілі скоїв наїзд на жінку на пішохідній зоні. Зазначається, що водій автомобіля, порушуючи всі норми закону і моралі, збив жінку і зник з місця події. Але зараз він затриманий.
