Збив жінку та втік: у Києві затримали працівника прокуратури, перші деталі

Генеральний прокурор взяв цю справу під власний контроль.

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Працівник прокуратури збив жінку / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

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Службовець прокуратури збив жінку у Києві

Він втік з місця події, але його затримали

Потерпілій надається вся необхідна медична допомога

У Голосіївському районі Києва службовець органів прокуратури на автомобілі скоїв наїзд на жінку на пішохідній зоні. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За його словами, це сталось на вул. Великій Васильківській.

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Зазначається, що водій автомобіля порушуючи всі норми закону і моралі, збив жінку і втік з місця події. Але наразі його затримано.

Виявилось, що за кермом був Молочний Андрій Андрійович, головний спеціаліст відділу. Він державний службовець, не прокурор, але працівник органів прокуратури.

"Це шокує. Я ще раз наголошую: належність до органів прокуратури не індульгенція, це відповідальність. Беру цю справу під контроль. І, як Генеральний прокурор, представлятиму інтереси потерпілої в суді. Така поведінка ганьба для всієї системи. Вона має бути жорстко покарана. І я обіцяю, так і буде. Право і Закон одні для всіх", - наголосив Кравченко.

Він також додав, що потерпілій надається вся необхідна медична допомога.

"Особисто прошу вибачення за цей ганебний вчинок працівника прокуратури", - підсумував генеральний прокурор.

Службовець органів прокуратури скоїв наїзд на жінку - відео:

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Про джерело: Руслан Кравченко Руслан Кравченко - український прокурор, учасник російсько-української війни. Голова Київської обласної державної адміністрації з 10 квітня 2023 року. Кандидат на посаду керівника Національного антикорупційного бюро України, пише Вікіпедія.

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