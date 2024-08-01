Смертельна аварія: у Польщі український мікроавтобус потрапив у ДТП, є загиблий

Аварія за участі мікроавтобуса з українською реєстрацією сталася увечері 30 липня на автомагістралі А2.

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Обставини ДТП з українцями встановлює слідство / Колаж: Главред, фото: скріни з відео

Мікроавтобус з українцями, який направлявся до Варшави, потрапив у ДТП біля міста Познань. Внаслідок аварії 62-річний водій-українець загинув на місці, а всіх пасажирів госпіталізували до лікарні. Про це повідомляє видання Fakt.

"На місці працювало багато служб. Деякі постраждалі були затиснуті в розчавленому автомобілі, і щоб їх вивільнити, знадобилася допомога пожежників. Було залучено багато карет швидкої допомоги та приземлився рятувальний гелікоптер. А2 була заблокована на кілька годин", — пишуть ЗМІ.

Як повідомили згодом у пресслужбі МЗС "Укрінформу", український "Fiat Ducato" врізався в задню частину вантажівки на ділянці автомагістралі, де тривають роботи з будівництва смуги.

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"В мікроавтобусі перебувало 7 громадян України. Водій мікроавтобуса загинув на місці, шестеро пасажирів було госпіталізовано з ушкодженнями різної тяжкості", - підтвердили у відомстві.

У МЗС кажуть, що зараз стан постраждалих стабільний, за фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Контроль над справою взяло Генеральне консульство України у Вроцлаві.

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ДТП за участю українців -останні новини

На початку липня у Рівненській області сталася моторошна аварія. Автоцистерна влетіла в маршрутний мікроавтобус. Серед усіх, хто був у транспорті, вижила тільки одна людина. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Наприкінці квітня у Броварах сталася моторошна аварія. П'яний голова Броварської РВА Майбоженко Володимир був за кермом своєї автівки і вилетів з дороги просто в натовп, постраждали щонайменше 4 людини.

Нагадаємо, у січні в Польщі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського автобуса з України. Автобус з'їхав із проїжджої частини та перекинувся на бік. Унаслідок аварії 18 осіб постраждали.

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