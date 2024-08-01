Смертельна аварія: у Польщі український мікроавтобус потрапив у ДТП, є загиблий

Мікроавтобус з українцями, який направлявся до Варшави, потрапив у ДТП біля міста Познань. Внаслідок аварії 62-річний водій-українець загинув на місці, а всіх пасажирів госпіталізували до лікарні. Про це повідомляє видання Fakt.
"На місці працювало багато служб. Деякі постраждалі були затиснуті в розчавленому автомобілі, і щоб їх вивільнити, знадобилася допомога пожежників. Було залучено багато карет швидкої допомоги та приземлився рятувальний гелікоптер. А2 була заблокована на кілька годин", — пишуть ЗМІ.
Як повідомили згодом у пресслужбі МЗС "Укрінформу", український "Fiat Ducato" врізався в задню частину вантажівки на ділянці автомагістралі, де тривають роботи з будівництва смуги.
"В мікроавтобусі перебувало 7 громадян України. Водій мікроавтобуса загинув на місці, шестеро пасажирів було госпіталізовано з ушкодженнями різної тяжкості", - підтвердили у відомстві.
У МЗС кажуть, що зараз стан постраждалих стабільний, за фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Контроль над справою взяло Генеральне консульство України у Вроцлаві.
Що таке Fakt?
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ДТП за участю українців -останні новини
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