Авто перекинулося на дах: у Києві сталася смертельна ДТП із поліцейськими

Анна Ярославська
29 серпня 2025, 10:07
Аварія сталася в Голосіївському районі.
Коротко:

  • Аварія сталася на перехресті вулиць Малевича та Короленківської
  • Службове авто перекинулося, є жертви
  • У поліції зробили заяву

У п'ятницю, 29 серпня, у Києві сталася смертельна аварія за участю авто патрульної поліції. На жаль, є загиблі.

Як повідомляє Київ оперативний, на перехресті вулиць Малевича та Короленківської в Голосіївському районі внаслідок ДТП перекинувся автомобіль із поліцейськими.

Усі обставини аварії з'ясовують правоохоронці.

Оновлено. У пресслужбі поліції повідомили, що наразі встановлюються обставини смертельної ДТП за участі правоохоронців.

"Сьогодні близько 9:10 на перехресті вулиць Івана Федорова та вулиці Каземира Малевича відбулось зіткнення автомобіля Renault зі службовим авто Mitsubishi, яке рухалось з увімкненими проблисковими маячками, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся", - йдеться у повідовленні.

Правоохоронець, який перебував за кермом службового авто, від отриманих травм загинув на місці події. Ще троє осіб отримали тілесні ушкодження, їхнія стан стабільний.

На місці події працюють співробітники поліції Києва, працівники ДБР та медики. За даним фактом керівництвом столичної поліції призначено службове розслідування.

Як писав Главред, у ніч на 20 липня в Києві працівник прокуратури наїхав на жінку на пішохідній зоні і втік з місця ДТП. Порушника затримано, ним виявився працівник прокуратури.

Пізніше стало відомо, що жінка, яку в Києві збив співробітник прокуратури, померла в лікарні.

