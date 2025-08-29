Авто перекинулося на дах: у Києві сталася смертельна ДТП із поліцейськими

Аварія сталася в Голосіївському районі.

У Києві сталася смертельна ДТП / Колаж: Главред, фото: t.me/kyivoperat

Аварія сталася на перехресті вулиць Малевича та Короленківської

Службове авто перекинулося, є жертви

У поліції зробили заяву

У п'ятницю, 29 серпня, у Києві сталася смертельна аварія за участю авто патрульної поліції. На жаль, є загиблі.

Як повідомляє Київ оперативний, на перехресті вулиць Малевича та Короленківської в Голосіївському районі внаслідок ДТП перекинувся автомобіль із поліцейськими.

Усі обставини аварії з'ясовують правоохоронці.

Аварія сталася в Голосіївському районі / t.me/kyivoperat

Деталі ДТП поки невідомі / t.me/kyivoperat

Оновлено. У пресслужбі поліції повідомили, що наразі встановлюються обставини смертельної ДТП за участі правоохоронців.

"Сьогодні близько 9:10 на перехресті вулиць Івана Федорова та вулиці Каземира Малевича відбулось зіткнення автомобіля Renault зі службовим авто Mitsubishi, яке рухалось з увімкненими проблисковими маячками, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся", - йдеться у повідовленні.

Правоохоронець, який перебував за кермом службового авто, від отриманих травм загинув на місці події. Ще троє осіб отримали тілесні ушкодження, їхнія стан стабільний.

На місці події працюють співробітники поліції Києва, працівники ДБР та медики. За даним фактом керівництвом столичної поліції призначено службове розслідування.

