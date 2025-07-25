Загибель нардепа Рущишина: ДБР розслідує ДТП

Одразу після надходження повідомлення про ДТП на місце події виїхала слідчо-оперативна група ДБР.

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ДБР розслідує ДТП в Івано-Франківській області / колаж: Главред, фото: instagram.com/yaroslav.rushchyshyn, Офіс генпрокурора

Коротко:

ДБР розслідує ДТП в Івано-Франківській області

Встановлюються всі обставини трагічної події

Державне бюро розслідувань (ДБР) розслідує ДТП в Івано-Франківській області, в якій загинув народний депутат України Ярослав Рущишин (фракція "Голос"), зареєстровано відповідне кримінальне провадження. Про це повідомляють ДБР та Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактом смертельної ДТП, що сталася ввечері 24 липня 2025 року на автодорозі Н-09 Мукачеве-Львів поблизу села Бабухів Рогатинської територіальної громади Івано-Франківської області", - ідеться в повідомленні Офісу генпрокурора. відео дня

Як встановило ДБР, мотоцикл Harley Davidson, за кермом якого перебував народний депутат України від фракції "Голос", в'їхав у причіп, зчеплений із трактором, яким керував місцевий житель. Інцидент стався в темну пору доби, в умовах обмеженої видимості.

Одразу після надходження повідомлення про ДТП на місце події виїхала слідчо-оперативна група ДБР. Фахівці працювали всю ніч, проводили огляд місця події, фіксували сліди, вилучали записи з камер відеоспостереження, опитували очевидців.

Унаслідок ДТП Рущишин зазнав тяжких тілесних ушкоджень і згодом помер у кареті швидкої допомоги. До ЄРДР внесено відомості за ознаками ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Наразі тривають першочергові слідчі дії, встановлюються всі обставини трагічної події.

Ярослав Рущишин був народним депутатом IX скликання від партії "Голос", підприємцем, співзасновником мистецького об'єднання "Дзиґа", продюсером кількох музичних гуртів, зокрема "Мертвий півень", "Клуб любителів чаю", "Дзиґа джаз квартет", а також ранніх проєктів "Океану Ельзи" та співачки Руслани.

На початку 1990-х років він був одним з організаторів Студентського голодування на Майдані Незалежності, а 2005 року - співорганізатором акції протесту львівських підприємців під будівлею обласної податкової, що стала початком Комітету підприємців Львівщини. Також Рущишин був першим головою Студентського братства торговельно-економічного інституту та активним учасником усіх українських революцій.

ДТП - новини України

Як повідомляв раніше Главред, раніше мікроавтобус з українцями, який прямував до Варшави, потрапив у ДТП біля міста Познань. Унаслідок аварії 62-річний водій-українець загинув на місці, а всіх пасажирів госпіталізували в лікарню.

Нагадаємо що, за скоєння ДТП у нетверезому стані Броварський районний суд оштрафував колишнього голову Броварської райдержадміністрації Володимира Майбоженка на 34 тис. грн.

Крім того, у Голосіївському районі Києва службовець органів прокуратури на автомобілі скоїв наїзд на жінку на пішохідній зоні. Зазначається, що водій автомобіля, порушуючи всі норми закону і моралі, збив жінку і зник з місця події. Але зараз він затриманий.

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