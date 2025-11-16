Цивільна інфраструктура України у вогні: всі деталі нічного удару Росії

Зафіксовано майже 40 влучань російських дронів по усій країні.

Що відомо про наслідки нічної атаки на Україну / Колаж: Главред, фото: t.me/odeskaODA,t.me/dnipropetrovskaODA

Головне:

Росія атакувала Україну 177 повітряними цілями

Внаслідок атаки постраждала цивільна інфраструктура

Силам ППО вдалося збити більшість російських безпілотників

У ніч на 16 листопада країна-агресорка Росія атакувала Україну дронами та балістичною ракетою "Іскандер-М". У деяких регіонах прогриміли вибухи і під удар потрапили цивільні об'єкти.

Внаслідок атаки постраждали Одеська, Дніпропетровська та Сумська області. Представники влади у цих регіонах розповіли про наслідки російських ударів цієї ночі.

Атака на Одещину

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що ворог цілеспрямовано вдарив по цивільній інфраструктурі півдня області. Ударні безпілотники РФ пошкодили об'єкти енергетики, в тому числі сонячну електростанцію

"Пожежі, що виникли, оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС. На щастя, обійшлося без жертв. У постраждалому районі розгорнуті пункти незламності. Об’єкти життєзабезпечення та критична інфраструктура переведені на резервне живлення", - додав він.

Атака на Дніпропетровщину

Глава Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко заявив, що вночі над областю було збито 10 ворожих безпілотників, але не обійшлося без пошкоджень.

"У Васильківській громаді знищений приватний будинок, ще чотири пошкоджені. Потрощені авто, два гаражі та стільки ж господарських споруд. У Синельниковому сталося займання, понівечена інфраструктура", - йдеться у повідомленні.

Водночас у Миколаївській громаді цього ж району є пошкодження на території підприємства. А в Павлограді постраждав 51-річний чоловік. Там виникла пожежа і зафіксовано пошкодження інфраструктури.

Атака на Сумщину

Близько 01:00 три ударні безпілотники типу "Шахед" атакували територію одного зі старостатів Сумської громади. Про це повідомив в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар.

"Внаслідок атаки сталося загорання промислової споруди та приватного сараю. На щастя, постраждалих немає. Пошкоджено лінії електропередач і орієнтовно до 15 домогосподарств: покрівлі, вікна та двері. Усі відповідні служби працюють на місці", - додав він.

Сили ППО збили 139 ворожих дронів

У Повітряних Силах ЗС України повідомили, що з 18:00 15 листопада по 09:00 16 листопада протиповітряна оборона збила/подавила 139 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Статистика збиття повітряних цілей РФ / фото: t.me/kpszsu

В загальному на Україну цієї ночі летіли 176 ударних безпілотників та ракета "Іскандер-М". Зафіксовано влучання 37 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

Shahed-136 / Інфографіка: Главред

Росія посилює повітряний терор проти України

Главред писав, що російські окупанти, за даними іноземних ЗМІ, різко посилили повітряний терор проти України, запустивши у 2025 році понад 44 тисячі безпілотників типу "Шахед" та їхніх варіантів - у чотири рази більше, ніж за весь 2024 рік.

За даними аналітиків, кількість запусків дронів-смертників зросла на 303%, що створює безпрецедентний тиск на українську систему протиповітряної оборони.

Російські атаки на Україну - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 14 листопада російська армія завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні. Поранення отримали десятки людей, серед яких були діти та вагітна жінка.

Раніше стало відомо, що у лікарні помер 16-річний підліток, який постраждав внаслідок атаки російського дрона по цивільному авто у селі Рубіжне Вовчанської громади Харківської області.

Напередодні, 13 листопада, російська армія атакувала Миколаїв ударним безпілотником типу "Шахед". Під атакою в місті була промислова інфраструктура.

Інші новини:

Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

