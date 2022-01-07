"Вбивали і ґвалтували": президент Казахстану поставив жорсткий ультиматум

Касим-Жомарт Токаєв / Reuters

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що під час масових заворушень в Алмати місто атакували 20 тисяч бандитів, які повинні бути вбиті.

За його словами, бандити і терористи були дуже добре навчені, організовані та керувалися зі спеціального центру.

Деякі з них говорили не казахською мовою. При цьому в Алмати було не менше шести хвиль нападів терористів загальною чисельністю 20 тисяч осіб.

"Вони били і вбивали поліцейських і молодих солдатів, підпалювали адміністративні будівлі, грабували приватні будинки і магазини, вбивали світських громадян, гвалтували молодих жінок. Моя основна точка зору: ніяких переговорів з терористами, ми повинні їх вбити", - заявив Токаєв в Twitter.

Він доручив правоохоронним органам сформувати слідчу групу для виявлення глибинних причин ситуації, що призвела до збройного акту агресії, і притягнути до відповідальності порушників закону.

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Президент Казахстану додав що були розгорнуті миротворчі контингенти ОДКБ, які залишаться на короткий період часу до стабілізації ситуації в Казахстані.

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"Казахстан продовжить забезпечувати безпеку і захист іноземних дипломатичних представництв, а також персоналу і майна іноземних компаній та інвесторів", - підкреслив Токаєв.

Що сталося в Казахстані

Масові протести в Казахстані розгорілися через підвищення ціни на скраплений газ. Спочатку мітингувальники вимагали лише знизити ціну на газ, проте за кілька днів протестів вимоги значно розширилися.

Президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду країни - це була одна з вимог протестувальників.

Влада ввела надзвичайний стан: спочатку в Алмати, Мангістауській та Алматинській областях, пізніше - у столиці та у всіх інших регіонах країни.

У державі кілька днів точилися сутички між протестувальниками та правоохоронцями, були загиблі з обох сторін.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв дав наказ відкривати вогонь щодо учасників масових акцій протесту на поразку без попередження. У країні триває антитерористична операція, оголошено "червоний рівень".

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