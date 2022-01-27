У МЗС різко відповіли Німеччині про вступ України до НАТО

Дмитро Кулеба / Getty Images

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відповідь на заяву глави МЗС Німеччини Анналени Бербок про вступ України в НАТО.

Як написав міністр у Twitter, не на порядку денному ставити під сумнів перспективи вступу України до Альянсу.

"Не на порядку денному ставити під сумніви перспективи євроатлантичної інтеграції України. Справжньою підтримкою України зараз стало б, навпаки, лідерство Німеччини в підтримці членства України в НАТО. Це був би позитивний сигнал для всіх", - написав міністр.

Що заявили в Німеччині

Зазначимо, напередодні міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що питання про швидкий вступ України до НАТО не стоїть на порядку денному. Вона підкреслила, що Росія в курсі цього.

"На даний момент розширення НАТО на схід взагалі немає. Ось чому у мене була довга розмова з Міністром закордонних справ Росії (Сергієм Лавровим - ред.) в Москві", - сказала Бербок.

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Переговори Заходу і РФ з безпеки

У період з 10 по 13 січня відбулися консультації Заходу і Росії з питань безпеки. Переговори проходили на тлі посилення присутності російських військ біля кордонів України і звинувачень Москви в погрозах НАТО своїм рубежам.

Заступник держсекретаря США Венді Шерман, яка представляла Вашингтон на переговорах з Росією 10 січня, заявила, що американці не мають наміру гарантувати Москві нерозширення НАТО на схід і відмова України від вступу до Північноатлантичного альянсу. Якщо Росія піде на військову операцію проти української держави, Москва зіткнеться з серйозними санкціями.

Делегат Росії, заступник голови МЗС Сергій Рябков сказав, що Росія не збирається нападати на Україну. Втім, за його словами, Москва очікує гарантій від США, згідно з якими Україна і Грузія, мовляв, ніколи не повинні вступити в НАТО.

12 січня відбулися переговори НАТО-Росія. За підсумками дискусії генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг оголосив про те, що у Росії немає права вето на вступ інших країн у військово-політичний блок заходу. Він підкреслив, що Україна, Грузія і Молдова мають право на вступ до НАТО, а питання інтеграції Києва в організацію буде вирішуватися Українською державою і країнами-учасниками блоку.

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