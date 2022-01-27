У МЗС різко відповіли Німеччині про вступ України до НАТО

У Німеччині заявили, що питання про швидкий вступ України до НАТО не стоїть на порядку денному.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відповідь на заяву глави МЗС Німеччини Анналени Бербок про вступ України в НАТО.
Як написав міністр у Twitter, не на порядку денному ставити під сумнів перспективи вступу України до Альянсу.
"Не на порядку денному ставити під сумніви перспективи євроатлантичної інтеграції України. Справжньою підтримкою України зараз стало б, навпаки, лідерство Німеччини в підтримці членства України в НАТО. Це був би позитивний сигнал для всіх", - написав міністр.
Що заявили в Німеччині
Зазначимо, напередодні міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що питання про швидкий вступ України до НАТО не стоїть на порядку денному. Вона підкреслила, що Росія в курсі цього.
"На даний момент розширення НАТО на схід взагалі немає. Ось чому у мене була довга розмова з Міністром закордонних справ Росії (Сергієм Лавровим - ред.) в Москві", - сказала Бербок.
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Переговори Заходу і РФ з безпеки
У період з 10 по 13 січня відбулися консультації Заходу і Росії з питань безпеки. Переговори проходили на тлі посилення присутності російських військ біля кордонів України і звинувачень Москви в погрозах НАТО своїм рубежам.
Заступник держсекретаря США Венді Шерман, яка представляла Вашингтон на переговорах з Росією 10 січня, заявила, що американці не мають наміру гарантувати Москві нерозширення НАТО на схід і відмова України від вступу до Північноатлантичного альянсу. Якщо Росія піде на військову операцію проти української держави, Москва зіткнеться з серйозними санкціями.
Делегат Росії, заступник голови МЗС Сергій Рябков сказав, що Росія не збирається нападати на Україну. Втім, за його словами, Москва очікує гарантій від США, згідно з якими Україна і Грузія, мовляв, ніколи не повинні вступити в НАТО.
12 січня відбулися переговори НАТО-Росія. За підсумками дискусії генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг оголосив про те, що у Росії немає права вето на вступ інших країн у військово-політичний блок заходу. Він підкреслив, що Україна, Грузія і Молдова мають право на вступ до НАТО, а питання інтеграції Києва в організацію буде вирішуватися Українською державою і країнами-учасниками блоку.
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