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Вступ України до НАТО не обговорюється - представник уряду ФРН

12 січня 2022, 15:31

Кожна країна має право самостійно вирішувати, до якого союзу їй належати, зазначили в Німеччині.

НАТО, Україна
У Німеччині заявили, що в НАТО поки не обговорюється вступ України до Альянсу / УНІАН

Вступ України до НАТО в даний час не обговорюється в Альянсі. Про це заявив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Хебештрайт.

Відповідаючи на питання про розгляд вимог Росії про гарантії безпеки з боку НАТО з нерозширення на схід, він зазначив, що "кожна країна має право самостійно вирішувати, до якого союзу їй належати".

"Ясно, що основні принципи міжнародного права як і раніше діють і не підлягають обговоренню, і ці основні принципи передбачають, що кожна країна має право самостійно вирішувати, до якого союзу їй належати... Але хочу ясно вказати, що зараз вступ України (до НАТО - ред.) не обговорюється", - заявив Хебештрайт.

Раніше російське Міністерство закордонних справ оприлюднило два документи – проект договору США і РФ з безпеки і проект угоди про заходи забезпечення безпеки Штатів, Росії і НАТО. Москва хоче, щоб Вашингтон гарантував невступ України в НАТО і нерозширення Північноатлантичного альянсу на схід.

Також повідомлялося, що в США конгресмени від Республіканської партії планують внести законопроект Про оголошення України країною "НАТО-плюс".

Цей же документ може запустити перевірку, за результатами якої Росію можуть оголосити спонсором тероризму.

Автор: Сергій Кущ
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НАТО Україна Німеччина
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