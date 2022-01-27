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"Військ стає все більше": Кулеба пояснив, чому Росія не наступає на Україну

27 січня 2022, 16:11

Міністр закордонних справ зазначив, що військову операцію проти України Кремль поки "тримає в кишені"

Дмитро Кулеба
Дмитро Кулеба / УНІАН

Кількість російських військ на кордоні стає все більше, а РФ намагається дестабілізувати ситуацію в Україні.

Таку думку висловив Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу.

За його словами, основний план Росії передбачає не тільки концентрацію військ, а й проведення кібератак, поширення дезінформації. Він уточнив, що це відбувається вже зараз. Водночас він запевнив, що Україна готова до будь-яких сценаріїв.

"Кількість російських військ стає все більше, але ми вважаємо, що зараз план Росії полягає в тому, що використовувати загрозу застосування сили, щоб дестабілізувати Україну зсередини, посіяти паніку і змусити нас йти на поступки. Наш головний пріоритет - не дозволити Росії реалізувати її основний план, але Україна готова до будь-яких сценаріїв, ми не повинні виключати нічого", - сказав Кулеба.

читайте такожЩо буде з Європою у разі вторгнення РФ в УкраїнуЗа його словами, військова операція РФ проти України - це те, що Кремль поки "тримає в кишені". Однак глава МЗС вказав, що в такому випадку буде боротьба не тільки за Україну, а за "стабільність ЄС, Заходу в широкому сенсі слова".

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Загроза вторгнення Росії в Україну

Раніше Дмитро Кулеба заявив, що Росія поки не має достатніх сил для повномасштабного наступу на Україну уздовж всього кордону, але це не означає, що вони не будуть здатні наростити цю силу до достатнього рівня протягом певного проміжку часу.

Президент України Володимир Зеленський в ході свого звернення попросив українців не панікувати і сказав, що ситуація залишається стабільною. Ризик російського військового вторгнення не посилився, в той час як зараз навколо даної теми стало більше ажіотажу.

Автор: Сергій Кущ
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вторгнення Росії Дмитро Кулеба новини України
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