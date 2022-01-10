УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Переговори США і Росії в Женеві: у Путіна закотили істерику

10 січня 2022, 20:28

За словами Рябкова, РФ набридло вести "порожні розмови, від напівобіцянь, від неправильного тлумачення".

Рябков
Рябков / Reuters

Влада Росії вимагає залізобетонні гарантії від Сполучених Штатів, що Україна і Грузія ніколи не стануть членами НАТО.

Заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков після переговорів у Женеві заявив, що це питання національної безпеки країни.

"Ми підкреслюємо, що для нас це абсолютно обов'язково - упевнитися, що Україна ніколи не стане членом НАТО. Ми хотіли б, щоб на Мадридському саміті НАТО формула, прийнята Бухарестським самітом в 2008 році, була б відкликана і замінена на наступне: "Україна і Грузія ніколи не стануть членами Північноатлантичного альянсу", - заявив він.

При цьому він підкреслив, що РФ набридло вести "порожні розмови, від напівобіцянь, від неправильного тлумачення".

"Ми не довіряємо іншій стороні. Нам необхідні залізобетонні, юридично значущі гарантії, не обіцянки, а саме гарантії, зі словами "повинні", "зобов'язані", ніколи не ставати членами НАТО. Це питання національної безпеки Росії", - заявив Рябков.

Реклама

Вимога Кремля до НАТО

Кремль вимагає від НАТО відмовитися від країн-членів, які вступили в Альянс після 1997 року.

За словами заступника Міністра закордонних справ РФ Сергія Рябкова, Росію, нібито, відтісняють від європейської та міжнародної політики.

"Це все в минулому. І раніше не дуже виходило, а зараз цьому просто покладено край", - заявив Рябков.

читайте такожУ Женеві завершилися важливі переговори США і Росії: перші подробиці

Також він зазначив, що Кремль вимагає від Альянсу відмовитися від країн, які вступили в НАТО після підписання основоположного акту в 1997 році.

"Так що НАТО треба збирати манатки і вирушати на рубежі 1997 року", - додав Рябков.

Які країни вступили в НАТО після 1997 року:

  • Болгарія;
  • Естонія;
  • Латвія;
  • Литва;
  • Румунія;
  • Словаччина;
  • Словенія;
  • Албанія;
  • Хорватія;
  • Чорногорія;
  • Північна Македонія.

Зустріч Росії і США

Нагадаємо, російське МЗС 17 грудня оприлюднило два документи, які ініціювала Москва і передала на розгляд Штатів - проект договору Росії і США про гарантії безпеки і угода щодо заходів забезпечення безпеки Америки, РФ і Північноатлантичного альянсу. Тепер росіяни чекають переговорів з американцями за даними ініціативам.

У проектах угод йдеться про те, що Росія має намір наполягати на гарантіях щодо відмови від включення України до Північноатлантичного альянсу і нерозширенні Альянсу на Схід. Крім того, Москва вимагає, щоб обидві сторони не використовували території третіх країн для нападу один на одного.

Спікер Білого дому Джен Псакі заявляла, що США не мають наміру вести переговори з РФ з питань європейської безпеки без участі держав ЄС та країн-партнерів. Американці не готові йти на поступки в питанні, яке пов'язане з обмеженням суверенних держав права самостійно визначати своє майбутнє.

Читайте також:

viber
НАТО Україна Росія
Зараз ви переглядаєте новину «Переговори США і Росії в Женеві: у Путіна закотили істерику». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні, 8 січня 2022: Близнюкам - здійснення бажань, Дівам - сімейні проблеми,Терезам - збільшення доходуГороскоп на сьогодні, 8 січня 2022: Близнюкам - здійснення бажань, Дівам - сімейні проблеми,Терезам - збільшення доходу Найсмачніший і простий рулет з лаваша на сніданок: готувати всього 10 хвилинНайсмачніший і простий рулет з лаваша на сніданок: готувати всього 10 хвилин Дієтолог розповіла, кому категорично не можна їсти червону рибуДієтолог розповіла, кому категорично не можна їсти червону рибу Затемнення в 2022 році: коли відбудуться і як вони можуть вплинути на достаток і благополуччяЗатемнення в 2022 році: коли відбудуться і як вони можуть вплинути на достаток і благополуччя Чому ходити без шапки взимку шкідливо для тіла: коментар експертівЧому ходити без шапки взимку шкідливо для тіла: коментар експертів
21:53

Не коронавірус, але небезпечно: школи Харкова пішли на "дистанціонку"

21:40

Чому Росія та США не змогли домовитися у ЖеневіПогляд

21:28

У Хмельницькому 16 дітей з Вінницької області отруїлися хлором: як все сталося

21:25

В Україні вдарить міцний мороз і завалить снігомВідео

21:15

У Харкові "заміновано" ряд ТЦ і супермаркетів: людей евакуюють

Реклама
21:01

Що потрібно їсти для нормального холестерину в тілі - коментар вчених

20:57

Зірка фільму Іван Васильович змінює професію потрапив до реанімації

20:50

Зіркова українська гімнастка показала соковиті форми в крихітному бікініВідео

20:44

СБУ викрила російського агента, який спланував теракти в Одеській областіВідео

20:33

Україна в НАТО, ракети у Європі і новий удар по Москві: США оголосили про підсумки перемовин з Росією

20:32

У 2022 році Україна повинна виплатити кредиторам 550,71 млрд гривень: графік погашення

20:28

Переговори США і Росії в Женеві: у Путіна закотили істерикуВідео

20:22

Краде дані через камеру і мікрофон: всім iPhone загрожує новий вірус NoRebootВідео

19:24

Запаси газу в ПСГ України скоротилися до рекордного за два роки рівня

19:21

На Одещині знайшли понівечене собаками тіло жінки, яка зникла місяць тому

19:17

Гороскоп на завтра, 11 січня 2022: Дівам – заздрість, Терезам – плітки, Водоліям - виграшВідео

19:16

У Женеві завершилися важливі переговори США і Росії: перші подробиціВідео

19:12

Після зменшення грудей: російська співачка приголомшила фото в купальнику широко розсунувши ноги

18:59

"Золоті" цукор і газ: на що в Україні зросли ціни в 2021 роціВідео

18:49

Легендарну актрису і зірку "Міміно" забрали в лікарню з інсультом

Реклама
18:48

Чому дострокових виборів у 2022 році в Україні не будеПогляд

18:23

Не сплатив аліменти та йшов пішки на заробітки до Польщі: у горах Закарпаття затримали чоловіка

18:22

"Запоріжсталь" у новому році продовжить надавати кисень лікарням

18:07

Гороскоп на лютий 2022 для всіх знаків Зодіаку: Ракам - гроші, Левам - успіх в любові, Стрільцям - витратиВідео

17:59

Надя Дорофєєва в крихітному бікіні приголомшила шанувальників худою фігурою

17:29

Під Миколаєвом чоловік заліз в чужий будинок і по-звірячому згвалтував сплячу дитинуВідео

17:04

Старий Новий Рік 2022: традиції, магія дня і чи буде додатковий вихідний

17:01

Потужна підтримка України і удар по Москві: в НАТО назвали план на перемовини з РФ щодо безпеки

16:59

Без яких продуктів організм швидко старіє: дієтолог дала відповідьВідео

16:42

Українські овочі стануть вдвічі дорожчими за імпортні: у чому проблемаВідео

16:36

Ліжко ледве вмістилося: у Києві намагаються здати в оренду кімнату-балкон за 4 тисячі гривеньФото

16:11

На Закарпатті відремонтували більше 200 км доріг: автодор назвав топпроєкти "Великого будівництва"

16:08

У моду на зиму 2022 увійшли трохи дивні, але дуже теплі жіночі шапки, які схвилюють усіхФотоВідео

16:03

В СБУ пояснили, чому не пустили в Україну скандального блогера Даню МілохінаВідео

15:57

"Тисячу Зеленського" заплатять підліткам: з якого віку будуть виплатиВідео

15:45

Ціни на горілку, пиво і вино злетять: українців попередили про подорожчання алкоголюВідео

15:42

Прикмети на 11 січня: що не можна робити і як не потрапити в біду в найнебезпечніший день січняВідео

15:41

Не всі маски захищають: у МОЗ зробили нову заявуВідео

15:17

"Гарантії" для РФ в обмін на відведення військ від кордонів України: Київ поставив різку умову МосквіВідео

15:13

Що має бути на столі на Старий Новий рік: 7 головних страв на Щедрий вечірВідео

Реклама
15:08

Війська Росії біля кордонів України і зброя для Києва: Канада готує удар по планах Москви

14:55

Введення військ ОДКБ: Україна побачила переважання військових РФ у КазахстаніВідео

14:52

Як зелений і чорний чаї впливають на тиск - нове відкриття вчених

14:50

В Одеській школі дівчинка зламала руку: вчителька доклала рибу і відправила на уроки

14:38

Під Житомиром кабан вбив поліцейського під час полювання

14:30

Путін зганьбився на засіданні ОДКБ: забув ім'я президента КазахстануВідео

14:10

У Мінсоцполітики розповіли, чи буде пенсія у тих, хто працював неофіційно

13:55

"Тисячу Зеленського" видають на пластикову карту: куди звертатисяВідео

13:40

Легко сплутати з іншими хворобами: які два симптоми вказують на зараження ОмікрономВідео

13:07

Перевищиш 12 - заберуть права: у Раді хочуть ввести штрафні бали для водіїв

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти