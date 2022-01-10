Переговори США і Росії в Женеві: у Путіна закотили істерику

Рябков / Reuters

Влада Росії вимагає залізобетонні гарантії від Сполучених Штатів, що Україна і Грузія ніколи не стануть членами НАТО.

Заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков після переговорів у Женеві заявив, що це питання національної безпеки країни.

"Ми підкреслюємо, що для нас це абсолютно обов'язково - упевнитися, що Україна ніколи не стане членом НАТО. Ми хотіли б, щоб на Мадридському саміті НАТО формула, прийнята Бухарестським самітом в 2008 році, була б відкликана і замінена на наступне: "Україна і Грузія ніколи не стануть членами Північноатлантичного альянсу", - заявив він.

При цьому він підкреслив, що РФ набридло вести "порожні розмови, від напівобіцянь, від неправильного тлумачення".

"Ми не довіряємо іншій стороні. Нам необхідні залізобетонні, юридично значущі гарантії, не обіцянки, а саме гарантії, зі словами "повинні", "зобов'язані", ніколи не ставати членами НАТО. Це питання національної безпеки Росії", - заявив Рябков.

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Вимога Кремля до НАТО

Кремль вимагає від НАТО відмовитися від країн-членів, які вступили в Альянс після 1997 року.

За словами заступника Міністра закордонних справ РФ Сергія Рябкова, Росію, нібито, відтісняють від європейської та міжнародної політики.

"Це все в минулому. І раніше не дуже виходило, а зараз цьому просто покладено край", - заявив Рябков.

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Також він зазначив, що Кремль вимагає від Альянсу відмовитися від країн, які вступили в НАТО після підписання основоположного акту в 1997 році.

"Так що НАТО треба збирати манатки і вирушати на рубежі 1997 року", - додав Рябков.

Які країни вступили в НАТО після 1997 року:

Болгарія;

Естонія;

Латвія;

Литва;

Румунія;

Словаччина;

Словенія;

Албанія;

Хорватія;

Чорногорія;

Північна Македонія.

Зустріч Росії і США

Нагадаємо, російське МЗС 17 грудня оприлюднило два документи, які ініціювала Москва і передала на розгляд Штатів - проект договору Росії і США про гарантії безпеки і угода щодо заходів забезпечення безпеки Америки, РФ і Північноатлантичного альянсу. Тепер росіяни чекають переговорів з американцями за даними ініціативам.

У проектах угод йдеться про те, що Росія має намір наполягати на гарантіях щодо відмови від включення України до Північноатлантичного альянсу і нерозширенні Альянсу на Схід. Крім того, Москва вимагає, щоб обидві сторони не використовували території третіх країн для нападу один на одного.

Спікер Білого дому Джен Псакі заявляла, що США не мають наміру вести переговори з РФ з питань європейської безпеки без участі держав ЄС та країн-партнерів. Американці не готові йти на поступки в питанні, яке пов'язане з обмеженням суверенних держав права самостійно визначати своє майбутнє.

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