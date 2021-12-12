Ентоні Блінкен назвав умову для вступу України до НАТО / Reuters

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен зробив заяву з приводу вступу України до НАТО.

Він заявив, що Україна зможе просунутися в цьому питанні тільки в одному випадку, пише NBC.

Зокрема, за його словами, це трапиться лише в тому випадку, якщо країна буде відповідати вимогам, що пред'являються.

"Альянс підтвердив у 2008 році, що відкритий для України та Грузії. Якщо вони продовжать претендувати на членство і будуть відповідати вимогам, це наблизить вирішення питання", - заявив Блінкен.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає стратегічною помилкою НАТО той факт, що Україна до 2014 року не стала членом Альянсу.

За словами дипломата, членство України в Альянсі запобігло б військовій агресії з боку Російської Федерації.

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