Блінкен назвав умову для вступу України до НАТО

Україна вступить до Альянсу тільки в одному випадку.
Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен зробив заяву з приводу вступу України до НАТО.
Він заявив, що Україна зможе просунутися в цьому питанні тільки в одному випадку, пише NBC.
Зокрема, за його словами, це трапиться лише в тому випадку, якщо країна буде відповідати вимогам, що пред'являються.
"Альянс підтвердив у 2008 році, що відкритий для України та Грузії. Якщо вони продовжать претендувати на членство і будуть відповідати вимогам, це наблизить вирішення питання", - заявив Блінкен.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає стратегічною помилкою НАТО той факт, що Україна до 2014 року не стала членом Альянсу.
За словами дипломата, членство України в Альянсі запобігло б військовій агресії з боку Російської Федерації.
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