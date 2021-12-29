Україна стала ближчою до вступу в ЄС і НАТО - Кулеба

Ми однозначно стали ближчі до ЄС, вважає Дмитро Кулеба / УНІАН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що 2021 рік став проривним для української дипломатії та зміг наблизити Україну до її цілей – вступу в ЄС і НАТО.

Членство України в Євросоюзі

Як сказав міністр в інтерв'ю РБК-Україна, вже сім країн Євросоюзу підписали декларації на підтримку європейської перспективи України. Кулеба вважає, що ці кроки наблизили країну до членства в ЄС і зробили її активним політичним гравцем.

"Ми однозначно стали ближчі до ЄС, не лише завдяки деклараціям. Сенс декларацій багато в чому - в публічній фіксації підтримки з боку конкретної країни. І якщо у нас буде 25 таких декларацій від країн-членів, то з іншими двома країнами буде легше", – сказав глава українського МЗС.

Він додав, що Україна в 2021 році стала ближчрю до Євросоюзу хоча б тим, що було підписано угоду про "відкрите небо".

"Це означає, що стане в буквальному сенсі ближче, буде зручніше літати", – підкреслив Кулеба.

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У році, що минає, Україні також вдалося приєднатися до Європейського фонду миру, що "означає 31 мільйон євро на посилення можливостей Збройних сил України".

Також він зазначив, що за рік наша країна змогла глибше інтегруватися у внутрішній ринок Євросоюзу, зробила важливі кроки у від'єднанні української електромережі від російської та білоруської, але приєдналася до європейської ENTSO-E.

"Сталося дуже багато таких речей, які, як я кажу, не відкриваючи двері, відкривають нові вікна", – підкреслив дипломат.

Членство України в НАТО

Говорячи про членство України в Північноатлантичному альянсі, Кулеба акцентував, що в України був "проривний рік", коли країна отримала можливість приєднатися до Програми розширених можливостей НАТО. Більш того, Міноборони України отримало можливість робити закупівлі військового обладнання через натівську систему закупівель.

Як повідомляв Главред, 11 грудня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що вважає стратегічною помилкою НАТО той факт, що Україна до 2014 року не стала членом Альянсу. За словами дипломата, членство України в Альянсі запобігло б військовій агресії з боку Російської Федерації.

3 грудня Кулеба визнав, що двері Північноатлантичного альянсу для України поки що залишаються закритими. При цьому рішення про приєднання України до НАТО залежить від позиції столиць трьох країн-членів, які досі сприймають Україну як "доповнення до РФ". Про які саме держави йдеться, Кулеба не уточнив.

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