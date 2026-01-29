Рус
У Києві відновлюють навчання в школах: ЗМІ дізналися терміни та форми занять

Олексій Тесля
29 січня 2026, 20:36
Батьки школярів отримують повідомлення про відновлення навчання в Києві.
У школах Києва відновлюють навчання / колаж: Главред, фото: УНІАН, mon.gov.ua

Головне:

  • У Києві відновлюють навчальний процес у школах вже з понеділка, 2 лютого
  • Частина учнів відновить навчання в очному, частина в дистанційному режимі

Працівники загальноосвітніх навчальних закладів Києва розсилають повідомлення батькам учнів про відновлення навчального процесу в школах вже з понеділка, 2 лютого.

При цьому частина учнів відновить навчання в очному, частина в дистанційному режимі, повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на повідомлення, яке отримують батьки столичних школярів.

"Шановні батьки! З 02.02.2026 відновлюється освітній процес в очному режимі. Просимо повідомити до 01.02 тих, хто буде перебувати за межами Києва через сімейні обставини, і тих, хто захворів. У разі нової інформації, залежно від ситуації з безпекою, вам буде повідомлено додатково", – йдеться в одному з повідомлень.

Батьки учнів іншої школи, розташованої в тому ж адміністративному районі Києва, також отримали повідомлення про відновлення навчання з понеділка, але в дистанційному режимі через відсутність теплопостачання в приміщенні навчального закладу.

"Відповідно до Постанови Кабінету міністрів України від 15.01.2026 №39 та рішення педагогічної ради... з 02.02.2026 року відновлюється навчальний процес... Оскільки, станом на 29.01.2026, температурний режим в установі не відповідає санітарним нормам (теплопостачання відсутнє), уроки будуть проводитися дистанційно згідно з розкладом у форматі Zoom-конференції. У разі відсутності зв'язку, урок буде проведено в доступному форматі. Підтримуйте постійний зв'язок з класними керівниками", - йдеться в повідомленні.

Школи змінюють режим роботи через холоди

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що уряд прийняв рішення тимчасово перевести школи на дистанційне навчання або оголосити канікули у зв'язку з різким зниженням температури.

Вона зазначила, що місцевій владі рекомендовано реалізовувати ці заходи в межах своїх повноважень. При цьому Свириденко підкреслила, що головним пріоритетом залишаються безпека громадян, захист здоров'я дітей і безперебійна робота критично важливої інфраструктури.

Раніше повідомлялося про обмеження постачання гарячої води в Києві. Обмеження ГВП - це вимушений і тимчасовий крок, необхідний для ліквідації наслідків ворожих атак.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Києві без опалення сотні багатоповерхівок. Бригади комунальників та енергетиків роблять все, щоб подати теплоносій у будинки.

Як раніше писав Главред, у Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання в житлових будинках. Як повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, ще десятки будинків залишаються без тепла.

Про персону: Юлія Свириденко

Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну.

17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Коли почнеться енергетичне перемир'я - Зеленський відреагував на заяву Трампа

Коли почнеться енергетичне перемир'я - Зеленський відреагував на заяву Трампа

21:45Війна
Як вимикатимуть світло в Києві 30 січня: новий графік від ДТЕК

Як вимикатимуть світло в Києві 30 січня: новий графік від ДТЕК

20:56Україна
Путін на тиждень відмовився від ударів по Україні - Трамп назвав причину

Путін на тиждень відмовився від ударів по Україні - Трамп назвав причину

19:42Війна
