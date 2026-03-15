На Україну чекає різке похолодання зі снігом: синоптик назвав неприємні дати

Синоптик Ігор Кібальчич назвав регіони, де випаде сніг і настане похолодання.

https://glavred.net/synoptic/ukrainu-nakroet-rezkoe-poholodanie-so-snegom-sinoptik-nazval-nepriyatnye-daty-10749059.html Посилання скопійоване

Погода на тиждень з 16 по 22 березня

Коротко про головне:

Яка буде погода на тижні

Де випаде сніг і прийде похолодання

Погода в Україні з 16 по 22 березня буде не такою теплою. За прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, відносно тривалий період сонячної та сухої погоди, що встановився в Україні на початку березня, поступово добігає кінця.

"Уже в перші дні нового тижня очікується помітне збільшення хмарності, зниження атмосферного тиску та температури повітря. Під впливом малоактивних атмосферних фронтів місцями пройдуть невеликі опади у вигляді дощу, мряки та мокрого снігу", - зазначила синоптик.

відео дня

Погода на 16 березня

У понеділок, 16 березня, антициклон прийде зі сходу.

Очікується мінлива хмарність, без опадів, лише вдень у східній частині місцями пройде невеликий дощ.

Вітер переважно східного напрямку, 5 – 10 м/с, у Закарпатті змінного напрямку, 3 – 8 м/с.

Температура повітря вночі становитиме -2…+3 °С, у південній половині +2…+7 °С; вдень +8…+13 °С.

Погода на 17 березня

У вівторок, 17 березня, у західних та східних областях пройдуть невеликі, місцями помірні дощі, у Карпатах та на Прикарпатті з мокрим снігом. На решті території України збережеться погода без опадів. Вночі та вранці місцями туман.

Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с.

Температура повітря вночі очікується в межах -2…+3 °С, вдень +7…+12 °С, у північно-східній частині, а також на крайньому заході +2…+7 °С.

Погода на 18 березня

У середу, 18 березня, на всій території України очікується похмура погода. Час від часу пройдуть невеликий дощ і мряка, у північно-західних регіонах місцями дощ із мокрим снігом.

Вітер переважатиме північно-східний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні -2...+3 °С, вдень +5...+10 °С, у південно-західних регіонах +7...+12 °С.

Погода на 19 березня

У четвер, 19 березня, у північних і західних областях очікується невеликий мокрий сніг і дощ. На решті території країни істотних опадів не передбачається.

Вітер збережеться північно-східного напрямку, 5 – 10 м/с, у Криму та Приазов'ї часом може посилюватися до 15 – 17 м/с.

Температура повітря вночі прогнозується в межах -3...+2 °С, у денні години +5...+10 °С, у Приазов'ї та на Закарпатті +11...+14 °С.

Погода в Києві на 14 днів / meteoprog.com

Погода на 20 березня

У п'ятницю, 20 березня, холодна погода з невеликим мокрим снігом і дощем збережеться в західних і північних областях України. На решті території істотних опадів не очікується.

Вітер північно-східний, 5–10 м/с.

Температура повітря вночі очікується -3...+2 °С, вдень +5...+10 °С, у Приазов'ї та на Закарпатті +11...+13 °С.

Погода на 21 березня

У суботу, 21 березня, на південному сході України очікується невеликий дощ, в інших регіонах без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман.

Вітер північно-східний, 5–10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме -2…+3 °С, вдень +5…+10 °С, у Криму та на Закарпатті +11…+13 °С.

Погода на 22 березня

У неділю, 22 березня, у більшості регіонів України очікується погода без істотних опадів під впливом антициклону з півночі Європи.

Вітер північно-східного напрямку, 5–10 м/с.

Температура повітря вночі -3…+2 °С, вдень +7…+12 °С, на Закарпатті до +14 °С.

Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред