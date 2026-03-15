"Це катастрофа": дипломати наголосили на провалі у переговорах щодо України

Ангеліна Підвисоцька
15 березня 2026, 11:10
Американський президент нині зосереджений на війні проти Ірану.
'Це катастрофа': дипломати наголосили на провалі у переговорах щодо України
Переговори по Україні провалились / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, скріншот з відео

Що кажуть чиновники:

  • Мирні переговори щодо України провалились
  • Увага Трампа сконцентрована на Ірані
  • Кремль не готовий до компромісів

Мирні переговори щодо завершення війни в Україні, у яких брав активну участь американський президент Дональд Трамп, провалились. Про це заявляє Financial Times з посиланням на дипломатів ЄС.

Вони переконані, що Трамп втратив інтерес до України, бо нині він зосереджений на війні проти Ірану. Нині переговори перебувають "у небезпечній зоні".

"Близький Схід серйозно переорієнтував політичну увагу з України. Для нас і для України це катастрофа", – сказав один із дипломатів ЄС.

Через війну в Ірані Вашингтон вже попередив країни ЄС, що поставки зброї та засобів ППО будуть затримані. Це може мати серйозні наслідки для України.

Переговори з РФ

Дональд Трамп досі сподівається, що йому вдасться припинити війну в Україні мирними переговорами. Однак Путін не виявив готовності до компромісів.

"Я не думаю, що росіяни хочуть знову вести переговори найближчим часом. Тому що говорити нема про що", - каже дипломат.

Самі ж лідери ЄС не вважають, що переговори з РФ приведуть до миру. Вони переконані, що потрібно посилювати тиск на Росію. Однак Вашингтон так не вважає і готується до послаблення санкцій проти Москви на фоні війни з Іраном.

'Це катастрофа': дипломати наголосили на провалі у переговорах щодо України
Мирний план США / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, раніше Главред писав, що черговий раунд мирних переговорів між Україною, США та Росією відкладається через ситуацію навколо Ірану. Поки що немає необхідних сигналів для проведення тристоронньої зустрічі, однак Україна готова відновити переговори, як тільки дозволить ситуація з безпекою.

Раніше спеціальний посланник США Стів Віткофф заявив, що в мирних переговорах між Україною та Росією в найближчі тижні очікується додатковий прогрес. Він підкреслив, що робота над мирною угодою триває, а переговори вже дали результат.

Як повідомлялося, у звіті Інституту вивчення війни зазначили, що в Кремлі намагаються використати ситуацію на Близькому Сході, щоб створити інформаційну основу для звинувачень США у можливому зриві мирних переговорів щодо України.

Про джерело: Financial Times

Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

війна в Україні новини США Дональд Трамп вторгнення Росії мирні переговори
