"Він боявся": Зеленський розкрив справжню причину "миролюбності" Путіна

https://glavred.net/war/on-boyalsya-zelenskiy-raskryl-istinnuyu-prichinu-mirolyubivosti-putina-10749170.html Посилання скопійоване

/ колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru

Президент України Володимир Зеленський заявив, що глава Кремля Володимир Путін ніколи не прагнув переговорів та припинення війни. За його словами, Москва погоджувалася на контакт лише через побоювання реакції США.

Про це Зеленський розповів в інтерв'ю для CNN. Ведучий запитав президента про те, що Росія відмовилася проводити переговори на території США і наполягає на Європі, а також чи означає це, що Кремль більше не має наміру вдавати участь у мирному процесі.

"Перш за все я вони ніколи цього не хотіли. Я ділюся тільки своєю думкою. Я знаю, що в моїх колег зі США іноді інший погляд... Тому Путін ніколи не хотів зупиняти війну. Вони боялися кроків президента Трампа і тиску з боку Америки. Тому він грав у цю гру, вдаючи, що хоче переговорів", – зазначив Зеленський. відео дня

Необхідність тиску на Кремль

Президент додав, що США мають продовжувати чинити тиск на Кремль, інакше переговорів не буде:"Він хоче тільки ультиматумів від нас, щоб ми пішли з нашої території. Але він на цьому не зупиниться... Йому цього недостатньо".

Зеленський підкреслив, що ситуація в Ірані та послаблення санкційної політики дають Путіну додаткові ресурси для продовження війни.

На завершення глава держави зазначив: "Зараз американська сторона відклала зустріч через Іран. Але якщо ми дійсно хочемо зупинити війну, ми повинні зустрічатися. Ми повинні зустрічатися на рівні технічних груп... на рівні лідерів. Нам потрібно більше тиску на Росію. Якщо ми не зробимо цих кроків, ми не наблизимося до миру".

Новина доповнюється . . . . . . . . . .

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред