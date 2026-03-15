Кум Влада Ями висловився про танцюриста-втікача: "Він не впливає"

Анатолій Анатоліч розкрив своє справжнє ставлення до хореографа.

Влад Яма зараз - Анатолій Анатоліч висловився про спілкування з танцюристом

Український шоумен Анатолій Анатоліч розповів про стосунки зі своїм кумом, танцюристом-втікачем Владом Ямою, під час повномасштабної війни. Куми підтримують онлайн-зв'язок і бачаться, якщо родина Анатоліча приїжджає до США.

При цьому ведучий зазначає: тригерних тем у спілкуванні вони намагаються уникати. Він не засуджує кума за позицію, лише сподівається, що, коли війна закінчиться, всі українці, які виїхали, повернуться додому, поділився він з "Наодинці з Гламуром".

"У мене немає до Влада ніяких претензій, бо він живе там своє життя, це його вибір. Він не впливає на українське інформаційне поле, не продає курси тут якісь з танців. Коли людина живе там, заробляє там, витрачає там, а ще й донатить і щось збирає, це абсолютно його позиція. Я думаю, що вони живуть своє американське життя, як і багато родин, просто вони публічні, тому про них питають", - каже Анатолій Анатоліч.

Про персону: Анатолій Анатоліч Анатолій Анатоліч (справжнє ім'я - Анатолій Анатолійович Яцечко) - український радіоведучий, шоумен, ведучий програм "Сніданок з 1+1", "Голос країни", YouTube-каналу "Зе Інтерв'юер", ранкового шоу "Ранок з Україною" та ін., повідомляє Вікіпедія.

