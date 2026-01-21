У понад 3000 будинків Києва почнуть подачу тепла: мер повідомив терміни

Киян попередили, що опалення знову з'явиться у деяких будинках, але не одразу.

В домівках деяких мешканців Києва знову з'явиться тепло / Колаж: Главред, фото: Freepik

Що повідомив Кличко:

У столиці починають подачу теплоносія до тисяч будинків

До квартир киян тепло дійде не одразу

Роботи над відновленням електро- та теплопостачання у Києві тривають

У ніч з 21 на 22 січня у Києві розпочнуть подачу теплоносія на будинки, які внаслідок обстрілів і пошкоджень інфраструктури залишалися без опалення двічі - 9-го та 20-го січня.

Про це в Telegram повідомив мер столиці Віталій Кличко. За його даними, на цей момент таких будинків є 3260. Але він попередив мешканців Києва, що тепло дійде до їхніх квартир не одразу.

Коли у тисяч киян з'явиться тепло

Віталій Кличко прогнозує, що до домівок киян тепло дійде приблизно через дві доби. Він також додав, що водопостачання відновлене для усіх споживачів у столиці.

"Комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб відновити киянам тепло- та енергопостачання", - запевнює мер міста.

Як зігрітися без опалення / Інфографіка: Главред

Експерт спрогнозував ситуацію в Києві з теплопостачанням

Главред писав, що за словами енергетичного експерта Українського інституту майбутнього Станіслава Ігнатьєва, відновлення опалення в окремих будинках може зайняти тижні через необхідність тривалого ремонту.

"Можемо говорити, що Київ, на превеликий жаль, наближається до енергетичної катастрофи. Стабільного теплопостачання не буде ще цей тиждень - це точно. За тиждень-два, якщо не буде недобрих дій з боку ворога, всі будинки будуть заживлені", - припустив він.

Нагадаємо, Главред писав, що за інформацією ДТЕК, зараз не вийде повернутися до графіків погодинних відключень у Києві. Причиною цього є брак електрики.

Раніше стало відомо, що у Києві під час виконання робіт у квартирі одного з будинків 19 січня помер один слюсар. Чоловікові було 60 років. Причини смерті наразі зʼясовують судмедексперти.

Напередодні повідомлялося, що для прискорення відновлення електро- та теплопостачання до Києва стягнули аварійні бригади з інших областей та фахівців "Укрзалізниці".

Про персону: Віталій Кличко Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

