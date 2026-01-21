У понад 3000 будинків Києва почнуть подачу тепла: мер повідомив терміни

Що повідомив Кличко:
- У столиці починають подачу теплоносія до тисяч будинків
- До квартир киян тепло дійде не одразу
- Роботи над відновленням електро- та теплопостачання у Києві тривають
У ніч з 21 на 22 січня у Києві розпочнуть подачу теплоносія на будинки, які внаслідок обстрілів і пошкоджень інфраструктури залишалися без опалення двічі - 9-го та 20-го січня.
Про це в Telegram повідомив мер столиці Віталій Кличко. За його даними, на цей момент таких будинків є 3260. Але він попередив мешканців Києва, що тепло дійде до їхніх квартир не одразу.
Коли у тисяч киян з'явиться тепло
Віталій Кличко прогнозує, що до домівок киян тепло дійде приблизно через дві доби. Він також додав, що водопостачання відновлене для усіх споживачів у столиці.
"Комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб відновити киянам тепло- та енергопостачання", - запевнює мер міста.
Експерт спрогнозував ситуацію в Києві з теплопостачанням
Главред писав, що за словами енергетичного експерта Українського інституту майбутнього Станіслава Ігнатьєва, відновлення опалення в окремих будинках може зайняти тижні через необхідність тривалого ремонту.
"Можемо говорити, що Київ, на превеликий жаль, наближається до енергетичної катастрофи. Стабільного теплопостачання не буде ще цей тиждень - це точно. За тиждень-два, якщо не буде недобрих дій з боку ворога, всі будинки будуть заживлені", - припустив він.
