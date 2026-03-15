Награно розридалася: донька Лорак влаштувала публічну сцену

Софія, схоже, брала в Ані Лорак уроки гри на публіку.

Ані Лорак зараз — донька Ані Лорак розплакалася на сцені

Співачка українського походження Ані Лорак, яка відмовилася підтримувати Україну і під час повномасштабної війни стала громадянкою країни-окупанта, хвалиться своїми досягненнями там. У такому ж дусі артистка виховує свою доньку-підлітка.

Днями в країні-агресорі відбулася церемонія вручення премії "Вікторія" за музичні заслуги. Лорак була номінована на неї 5 разів, але лише зараз здобула перемогу як найкраща співачка РФ цього року.

На премію Ані прийшла у супроводі доньки Софії. Поки її мама виголошувала хвалебну промову на свою адресу з пафосними заявами про довічне служіння музиці, 14-річна підлітка на сцені заливалася сльозами.

Така поведінка дівчинки не залишилася непоміченою. Пізніше у Ані Лорак та її доньки взяли коментар щодо подій на сцені. Софія з безліччю слів-паразитів пояснила, чому вона плакала: "Я думала, що ні, мама не виграє, і така: "Блін!" Потім я така просто... У мене було стільки емоцій в один момент! Я не знаю".

Про персону: Ані Лорак Ані Лорак - співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, стала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вдруге вийшла заміж.

