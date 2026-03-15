Награно розридалася: донька Лорак влаштувала публічну сцену

Коротко:
- Ані Лорак стала співачкою року в країні-агресорі
- З цього приводу її донька публічно розплакалася
Співачка українського походження Ані Лорак, яка відмовилася підтримувати Україну і під час повномасштабної війни стала громадянкою країни-окупанта, хвалиться своїми досягненнями там. У такому ж дусі артистка виховує свою доньку-підлітка.
Днями в країні-агресорі відбулася церемонія вручення премії "Вікторія" за музичні заслуги. Лорак була номінована на неї 5 разів, але лише зараз здобула перемогу як найкраща співачка РФ цього року.
На премію Ані прийшла у супроводі доньки Софії. Поки її мама виголошувала хвалебну промову на свою адресу з пафосними заявами про довічне служіння музиці, 14-річна підлітка на сцені заливалася сльозами.
Така поведінка дівчинки не залишилася непоміченою. Пізніше у Ані Лорак та її доньки взяли коментар щодо подій на сцені. Софія з безліччю слів-паразитів пояснила, чому вона плакала: "Я думала, що ні, мама не виграє, і така: "Блін!" Потім я така просто... У мене було стільки емоцій в один момент! Я не знаю".
Раніше Главред розповідав, що путініста SHAMAN скасовують у РФ через скандальний ролик. Головний співак-пропагандист країни-окупанта зганьбився провокативним відео.
Також співачка-путіністка Любов Успенська молиться за свою дочку через її втечу з дому. Тетяна Плаксіна після сварки втекла від артистки і пустилася берега.
Читайте також:
- Путініст Тарзан змусив Королеву сісти на уколи: навіщо йому це
- Хореографка-зрадниця Тетяна Денисова натякнула на весілля: як вона виглядає
- Тодоренко випадково засвітила хворобу на тілі
Про персону: Ані Лорак
Ані Лорак - співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, стала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вдруге вийшла заміж.
