"Трамп зрадить Україну": тривожний прогноз щодо завершення війни "капітуляцією"

Якщо Дональд Трамп підштовхує Україну до капітуляції, найімовірніше, існує ця "домовленість", вважає Роман Світан.

З'явився тривожний прогноз щодо завершення війни

Важливе із заяв Світана:

Путін, найімовірніше, домовився з Трампом

Не виключений варіант, за якого Трамп здасть Україну

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор винищувальної авіації Роман Світан прокоментував ситуацію навколо війни США та Ізраїлю проти Ірану.

"Судячи з бездіяльності Путіна, найімовірніше, він домовився з Трампом про те, що Росія здасть Мадуро, тобто Венесуелу, і Хаменеї, тобто Іран, і Кубу. Тобто Путін пообіцяв здати своїх друзів в обмін на те, що Трамп здасть Україну. Тому Трамп і тисне на Україну, змушуючи погодитися на капітуляцію. Це робиться дуже явно", – підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт каже про те, що якщо Трамп підштовхує Україну до капітуляції, швидше за все, є цей "договорняк".

"А якщо є "домовленість", то Росія не буде відкрито допомагати Ірану. І з заяв російської верхівки вже видно, що вони "морозятся" від війни проти Ірану. Однак у прихованому режимі РФ допомагатиме Ірану, наприклад, допомагатиме у виконанні певних завдань, постачатиме "Герани" тощо. Не виключаю, що в тій же Алабузі вони можуть збирати "Шахеди", – попередив він.

Разом з тим співрозмовник не виключив, що частина дронів, які збираються в РФ, можуть бути перенаправлені для використання Іраном у війні зі США та Ізраїлем.

"Зазначу, що "Герань" – це не іранський шахед, а російсько-китайський продукт. Ось зараз іранські інженери можуть приїхати в Алабугу і збирати там шахеди для Ірану. А там велике виробництво, де збирають кілька сотень одиниць на добу. Тобто певний потік може піти до Ірану. Безумовно, це зменшить кількість російських "Гераней", які летітимуть на нас. Погляньте, Росія вже почала використовувати всього до сотні "Гераней" на добу з моменту початку операції проти Ірану, тоді як раніше вона запускала 300–500 одиниць. Швидше за все, потік уже пішов до Ірану", — додав Світан.

Раніше повідомлялося про те, що Кремль не бачить реальних шансів на прорив у мирних переговорах. Джерела видання повідомляють, що територіальне питання залишається основним каменем спотикання.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що західні союзники зможуть надати гарантії безпеки Україні, але тільки після того, як на це дасть згоду країна-агресор Росія.

Як раніше повідомляв Главред, представники російської делегації на переговорах демонструють більш прагматичний підхід до пошуку шляхів завершення війни, ніж це випливає з публічних заяв Кремля.

Про персону: Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

