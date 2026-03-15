Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Трамп зрадить Україну": тривожний прогноз щодо завершення війни "капітуляцією"

Олексій Тесля
15 березня 2026, 20:29
Якщо Дональд Трамп підштовхує Україну до капітуляції, найімовірніше, існує ця "домовленість", вважає Роман Світан.
Трамп хоче знову налагодити торговельні відносини з Росією
З'явився тривожний прогноз щодо завершення війни / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Важливе із заяв Світана:

  • Путін, найімовірніше, домовився з Трампом
  • Не виключений варіант, за якого Трамп здасть Україну

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор винищувальної авіації Роман Світан прокоментував ситуацію навколо війни США та Ізраїлю проти Ірану.

"Судячи з бездіяльності Путіна, найімовірніше, він домовився з Трампом про те, що Росія здасть Мадуро, тобто Венесуелу, і Хаменеї, тобто Іран, і Кубу. Тобто Путін пообіцяв здати своїх друзів в обмін на те, що Трамп здасть Україну. Тому Трамп і тисне на Україну, змушуючи погодитися на капітуляцію. Це робиться дуже явно", – підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

відео дня

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини.

Експерт каже про те, що якщо Трамп підштовхує Україну до капітуляції, швидше за все, є цей "договорняк".

"А якщо є "домовленість", то Росія не буде відкрито допомагати Ірану. І з заяв російської верхівки вже видно, що вони "морозятся" від війни проти Ірану. Однак у прихованому режимі РФ допомагатиме Ірану, наприклад, допомагатиме у виконанні певних завдань, постачатиме "Герани" тощо. Не виключаю, що в тій же Алабузі вони можуть збирати "Шахеди", – попередив він.

/ Інфографіка: Главред

Разом з тим співрозмовник не виключив, що частина дронів, які збираються в РФ, можуть бути перенаправлені для використання Іраном у війні зі США та Ізраїлем.

"Зазначу, що "Герань" – це не іранський шахед, а російсько-китайський продукт. Ось зараз іранські інженери можуть приїхати в Алабугу і збирати там шахеди для Ірану. А там велике виробництво, де збирають кілька сотень одиниць на добу. Тобто певний потік може піти до Ірану. Безумовно, це зменшить кількість російських "Гераней", які летітимуть на нас. Погляньте, Росія вже почала використовувати всього до сотні "Гераней" на добу з моменту початку операції проти Ірану, тоді як раніше вона запускала 300–500 одиниць. Швидше за все, потік уже пішов до Ірану", — додав Світан.

Дивіться відео - інтерв'ю Романа Світана:

Переговори про припинення війни - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Кремль не бачить реальних шансів на прорив у мирних переговорах. Джерела видання повідомляють, що територіальне питання залишається основним каменем спотикання.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що західні союзники зможуть надати гарантії безпеки Україні, але тільки після того, як на це дасть згоду країна-агресор Росія.

Як раніше повідомляв Главред, представники російської делегації на переговорах демонструють більш прагматичний підхід до пошуку шляхів завершення війни, ніж це випливає з публічних заяв Кремля.

Інші новини:

Про персону: Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна Росії та України Роман Світан
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Він боявся": Зеленський розкрив справжню причину "миролюбності" Путіна

20:17Війна
Удар Шахедів по Каліфорнії та новий Перл-Харбор - чому США не зривають атаки

19:08Світ
План ворога провалено: ЗСУ заблокували просування РФ на важливому рубежі

18:21Фронт
Реклама

Популярне

Більше
На Україну чекає різке похолодання зі снігом: синоптик назвав неприємні дати

Удари Ірану шахедами по Каліфорнії: Киричевський пояснив, чому США не запобігають ударам

Карта Deep State онлайн за 15 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп Таро на тиждень з 16 по 22 березня: Левам — радість, Рибам — терпіння

Гороскоп на завтра, 16 березня: Ракам - великий успіх, Терезам - радість

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
ПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОлена ЗеленськаОльга СумськаФіліп Кіркоров
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Регіони
Новини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини Тернополя
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти