Електроенергія буде, але не для всіх: графіки для Києва та області на 16 березня

Важливо:
Більшу частину пошкоджень, що виникли через обстріли РФ та перевантаження системи електропостачання, фахівці вже усунули.
Як повідомили в ДТЕК, наразі завершується підключення останніх споживачів, тому більшість будинків знову забезпечені електроенергією.
Водночас в окремих районах Київської області все ще спостерігається знижена напруга та нестабільна робота енергомереж. Через це ремонтні бригади продовжать відновлювальні роботи, і протягом дня можливі короткочасні відключення.
Згідно з оновленим графіком, у понеділок, 16 березня, обмеження на подачу електроенергії можуть тривати близько трьох годин для груп споживачів 1.2 та 5.1.
Енергетики також радять стежити за оперативними оновленнями: "У разі змін будемо оперативно вас інформувати в нашому телеграм-каналі.
Додамо, що також були опубліковані графіки відключення електроенергії для Києва в понеділок, 16 березня.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Київ отримає нові ресурси для відновлення. До Києва вже направлено понад сотню ремонтних бригад і залучаються додаткові з регіонів для відновлення.
Як раніше писав Главред, у Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання в житлових будинках. Як повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, ще десятки будинків залишаються без тепла.
Про джерело: ДТЕК
ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України.
Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.
