Електроенергія буде, але не для всіх: графіки для Києва та області на 16 березня

Олексій Тесля
15 березня 2026, 23:45
Ремонтні бригади продовжать відновлювальні роботи, і протягом дня можливі короткочасні відключення.
Уточнено графіки відключень / Колаж: Главред, фото: freepik.com, pixabay.com

Важливо:

  • Обмеження на подачу електроенергії можуть тривати близько трьох годин
  • Енергетики також радять стежити за оперативними оновленнями

Більшу частину пошкоджень, що виникли через обстріли РФ та перевантаження системи електропостачання, фахівці вже усунули.

Як повідомили в ДТЕК, наразі завершується підключення останніх споживачів, тому більшість будинків знову забезпечені електроенергією.

Водночас в окремих районах Київської області все ще спостерігається знижена напруга та нестабільна робота енергомереж. Через це ремонтні бригади продовжать відновлювальні роботи, і протягом дня можливі короткочасні відключення.

Згідно з оновленим графіком, у понеділок, 16 березня, обмеження на подачу електроенергії можуть тривати близько трьох годин для груп споживачів 1.2 та 5.1.

Енергетики також радять стежити за оперативними оновленнями: "У разі змін будемо оперативно вас інформувати в нашому телеграм-каналі.

Додамо, що також були опубліковані графіки відключення електроенергії для Києва в понеділок, 16 березня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Київ отримає нові ресурси для відновлення. До Києва вже направлено понад сотню ремонтних бригад і залучаються додаткові з регіонів для відновлення.

Як раніше писав Главред, у Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання в житлових будинках. Як повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, ще десятки будинків залишаються без тепла.

Про джерело: ДТЕК

ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України.

Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

Головне за день

Більше
ЗСУ перейшли до контрнаступу та звільнили сотні кілометрів: подробиці від Зеленського

ЗСУ перейшли до контрнаступу та звільнили сотні кілометрів: подробиці від Зеленського

21:34Україна
"Він боявся": Зеленський розкрив справжню причину "миролюбності" Путіна

"Він боявся": Зеленський розкрив справжню причину "миролюбності" Путіна

20:17Війна
Удар Шахедів по Каліфорнії та новий Перл-Харбор - чому США не зривають атаки

Удар Шахедів по Каліфорнії та новий Перл-Харбор - чому США не зривають атаки

19:08Світ
Реклама

Популярне

Більше
На Україну чекає різке похолодання зі снігом: синоптик назвав неприємні дати

На Україну чекає різке похолодання зі снігом: синоптик назвав неприємні дати

Удари Ірану шахедами по Каліфорнії: Киричевський пояснив, чому США не запобігають ударам

Удари Ірану шахедами по Каліфорнії: Киричевський пояснив, чому США не запобігають ударам

Карта Deep State онлайн за 15 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 15 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп Таро на тиждень з 16 по 22 березня: Левам — радість, Рибам — терпіння

Гороскоп Таро на тиждень з 16 по 22 березня: Левам — радість, Рибам — терпіння

Китайський гороскоп на завтра, 16 березня: Півням — терпіння, Кролям — відпочинок

Китайський гороскоп на завтра, 16 березня: Півням — терпіння, Кролям — відпочинок

Останні новини

00:49

Відомого українського співака запідозрили у політичних амбіціях

15 березня, неділя
23:45

Електроенергія буде, але не для всіх: графіки для Києва та області на 16 березня

22:54

Пауза, що грає на руку Кремлю: США переглядають графіки допомоги ЗСУ - FT

22:52

"Хаотичний, дикий": Кучеренко назвала, хто назавжди закарбувався в її пам’яті

22:29

Помер зірка соцмереж "Дід Толя": чим запам'ятався найвідоміший дідусьВідео

Росія змінює цілі ударів і буде виносити вже не енергетику: що під загрозою – СвітанРосія змінює цілі ударів і буде виносити вже не енергетику: що під загрозою – Світан
21:55

Лінолеум у минулому: новий матеріал який стає фаворитом для дому

21:48

Українська стрибунка перенесла операцію під час пологів

21:34

ЗСУ перейшли до контрнаступу та звільнили сотні кілометрів: подробиці від ЗеленськогоВідео

20:29

"Трамп зрадить Україну": тривожний прогноз щодо завершення війни "капітуляцією"Відео

Реклама
20:17

"Він боявся": Зеленський розкрив справжню причину "миролюбності" Путіна

19:25

Лише один простий трюк — і накип у чайнику зникне за лічені хвилиниВідео

19:10

Як російська армія платить рекордну ціну за війну в Україні: Коваленко оприлюднив дані про втратиПогляд

19:08

Удар Шахедів по Каліфорнії та новий Перл-Харбор - чому США не зривають атаки

18:31

"Україна не вступить до ЄС": Будапешт висунув Києву зухвалий ультиматум

18:21

План ворога провалено: ЗСУ заблокували просування РФ на важливому рубежі

18:10

В Ірані несподівано підставили Путіна перед Трампом - офіційна заява

17:48

Чому коти ігнорують своїх господарів: справжня причина здивуєВідео

17:30

Сівозміна культур на городі: як відновити структуру ґрунту за один циклВідео

17:17

Удар РФ по блокпосту на Чернігівщині: є загиблі та поранені, тривають вибухи

16:41

"Є багато питань": Зеленський заговорив про нову зустріч із Трампом

Реклама
16:23

Температура різко зміниться: що підготувала погода для Дніпра цього тижня

15:49

Без хімії та витрат: як швидко вивести тарганів

15:27

Вріже похолодання і будуть опади: в Україні зміниться погода

15:19

Рецепт глазурі на Великдень: не тріскається і застигає за 10 хвилинВідео

15:14

Ребров готує оновлення складу збірної: хто може дебютувати проти Швеції

15:06

У Кремлі послали матом радників Макрона після питання про Україну - що сказали

14:56

Пєсков назвав винних у продовженні війни в Україні: це не Зеленський

14:35

Кум Влада Ями висловився про танцюриста-втікача: "Він не впливає"

14:22

Трамп надіслав сигнал світові щодо Росії - у Зеленського назвали неприємний нюанс

14:08

Зеленський готовий відправити нардепів на фронт - жорсткий ультиматум президента

14:02

Не дитяча іграшка: для чого в СРСР виготовляли скляні кульки

13:54

Фінансовий гороскоп на тиждень з 16 по 22 березня

13:16

Росія на переговорах розкрила свої справжні наміри щодо війни - що відомо

12:37

Китайський гороскоп на завтра, 16 березня: Півням — терпіння, Кролям — відпочинок

12:32

Для чого італійці щовечора кладуть лимон у духовку: секрет вирішує багато проблемВідео

12:27

РФ стягує купу сил: Сирський назвав основний напрямок наступу ворога

12:06

Любовний гороскоп на тиждень з 16 по 22 березня

12:03

Не листя і не чай: що насправді міститься у чайних пакетиках

11:59

Награно розридалася: донька Лорак влаштувала публічну сценуВідео

11:57

В Україні несподівано впали ціни на продукти: що відбувається

Реклама
11:37

Україна готує альтернативу Patriot для протидії балістиці: що відомо про систему

11:33

"Можемо завдати удару для розваги": гучна заява Трампа про війну

11:15

Гороскоп Таро на тиждень з 16 по 22 березня: Левам — радість, Рибам — терпіння

11:10

"Це катастрофа": дипломати наголосили на провалі у переговорах щодо України

10:38

Зеленський відверто розповів про конфлікт з Угорщиною та закиди Трампа: важливі заяви президента

10:31

Гороскоп на тиждень з 16 по 22 березня: Ракам — суперечки, Терезам — зізнання

10:12

Коли переводять годинник на літній час 2026: відома дата

10:05

На Україну чекає різке похолодання зі снігом: синоптик назвав неприємні дати

09:28

Росія готує новий удар по Україні: що задумали окупанти

09:16

На РФ налетіли дрони: Краснодарський край у вогні

