Ребров готує оновлення складу збірної: хто може дебютувати проти Швеції

Руслан Іваненко
15 березня 2026, 15:14оновлено 15 березня, 16:09
На матч зі Швецією Ребров може викликати трійку нових гравців, які вперше з’являться у складі національної команди.
Збірна України готує заявку на матч зі Швецією / Колаж: Главред, фото: instagram.com/rebrov_serhiy

Коротко:

  • Ребров може викликати трьох дебютантів до збірної
  • Пономаренко, Краснопір і Крушинський у розширеному списку
  • Заявку на матч проти Швеції оприлюднять 16 березня

У понеділок тренерський штаб національної команди України оприлюднить список футболістів, які отримають виклик на матчі плей-оф відбору до чемпіонату світу. Через велику кількість травм у складі збірної до переліку можуть потрапити нові гравці.

Дебютанти у розширеному списку

За інформацією інсайдера Ігоря Бурбаса, у розширеному списку головного тренера збірної України Сергій Ребров перебувають щонайменше троє потенційних дебютантів. Йдеться про нападників Матвій Пономаренко (Динамо Київ), Ігор Краснопір (Полісся Житомир), а також півзахисника житомирського клубу Борис Крушинський.

Формування остаточного складу

Водночас не всі вони гарантовано потраплять до остаточної заявки — частина гравців може залишитися у резерві. Остаточний список футболістів на матч проти Швеції мають оприлюднити 16 березня.

Причини змін у складі

Залучення нових виконавців пов’язане з кадровими втратами у складі національної команди. Зокрема, тренерський штаб не зможе розраховувати на Юхим Конопля та Руслан Маліновський, які пропустять гру через перебір жовтих карток. Також через травми поза грою залишаються Артем Довбик та Олександр Зінченко.

Під питанням залишається участь захисника Микола Матвієнко, який нещодавно отримав пошкодження.

Збірна України з футболу / Інфографіка: Главред

Як раніше писав Главред, наприкінці березня збірна України проведе вирішальні матчі відбору на чемпіонат світу 2026 року. Під керівництвом Сергія Реброва команда готується до поєдинків зі Швецією, а також потенційно з Польщею або Албанією, проте підходить до цих зустрічей не в оптимальному складі.

Крім того, коловний тренер збірної України Сергій Ребров може зіткнутися з кадровими проблемами перед стиковими матчами кваліфікації на Чемпіонат світу з футболу 2026. Один із ключових захисників команди, Микола Матвієнко, отримав травму під час підготовки у клубі.

Нагадаємо, що через серйозні кадрові втрати національна збірна України може отримати нові обличчя у складі перед півфінальним стиковим матчем відбору ЧС-2026 проти Швеції, який відбудеться 26 березня. Про це повідомляє в ефірі УПЛ ТБ головний тренер команди Сергій Ребров.

Сергій Станіславович Ребров - український футболіст, нападник і футбольний тренер та функціонер. Із 7 червня 2023 року - головний тренер збірної України. Із 25 січня 2024 року - віцепрезидент Української асоціації футболу, повідомляє "Вікіпедія".

