Без опалення сотні багатоповерхівок: Кличко про відновлення подачі тепла у Києві

Олексій Тесля
28 січня 2026, 22:38
Бригади комунальників та енергетиків роблять все, щоб подати теплоносій у будинки.
Мороз, опалення
У Києві сотні будинків без опалення / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Головне:

  • У Києві залишаються без тепла понад 600 будинків
  • Комунальники та енергетики роблять все, щоб подати теплоносій

У Києві станом на вечір середи, 28 січня, залишаються без тепла понад 600 будинків, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"На сьогоднішній вечір без теплопостачання 639 багатоповерхових будинків столиці", – написав Кличко в Telegram.

Він підкреслив, що бригади комунальників та енергетиків роблять все, щоб подати теплоносій у будинки, які залишилися без тепла в результаті масованих атак ворога на критичну інфраструктуру Києва.

Главред

Київ і опалення: експертна оцінка ситуації

Керівник аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко висловився про можливість відновлення теплопостачання та роботи комунальних систем столиці після масштабних атак з боку РФ. Він підкреслив, що підключення житлових будинків до пересувних міні-котелень можливе лише після проведення комплексу трудомістких і заздалегідь підготовлених технічних робіт.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві ввели обмеження гарячого водопостачання житлового фонду міста, у зв'язку з роботами по відновленню поставок населенню. Обмеження ГВП в Києві стосується тільки тих будинків, де це технічно необхідно для відновлення теплопостачання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Київ отримає нові ресурси для відновлення. До Києва вже направлено більше сотні ремонтних бригад і залучаються додаткові з регіонів для відновлення.

Як раніше писав Главред, у Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання в житлових будинках. Як повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, ще десятки будинків залишаються без тепла.

Про персону: Віталій Кличко

Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

Треба додати один секретний інгредієнт: рецепт соковитого фаршу для начинки

13:35

Чому 29 січня потрібно уникати гострих інструментів: яке церковне свято

13:24

Місячний календар на лютий 2026 року: сприятливі та несприятливі дні місяця

