Без опалення сотні багатоповерхівок: Кличко про відновлення подачі тепла у Києві

У Києві станом на вечір середи, 28 січня, залишаються без тепла понад 600 будинків, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.
"На сьогоднішній вечір без теплопостачання 639 багатоповерхових будинків столиці", – написав Кличко в Telegram.
Він підкреслив, що бригади комунальників та енергетиків роблять все, щоб подати теплоносій у будинки, які залишилися без тепла в результаті масованих атак ворога на критичну інфраструктуру Києва.
Київ і опалення: експертна оцінка ситуації
Керівник аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко висловився про можливість відновлення теплопостачання та роботи комунальних систем столиці після масштабних атак з боку РФ. Він підкреслив, що підключення житлових будинків до пересувних міні-котелень можливе лише після проведення комплексу трудомістких і заздалегідь підготовлених технічних робіт.
Раніше повідомлялося про те, що в Києві ввели обмеження гарячого водопостачання житлового фонду міста, у зв'язку з роботами по відновленню поставок населенню. Обмеження ГВП в Києві стосується тільки тих будинків, де це технічно необхідно для відновлення теплопостачання.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Київ отримає нові ресурси для відновлення. До Києва вже направлено більше сотні ремонтних бригад і залучаються додаткові з регіонів для відновлення.
Як раніше писав Главред, у Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання в житлових будинках. Як повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, ще десятки будинків залишаються без тепла.
