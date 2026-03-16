Принц Вільям показав сімейне фото принцеси Діани: "Сьогодні і кожного дня"

Принц Уельський зробив рідкісне, але зворушливе зізнання про свою матір.

Принц Вільям новини - принц Уельський показав своє дитяче фото з мамою

15 березня у Великій Британії відзначали День матері. Принц Вільям цього дня вшанував пам'ять своєї мами - принцеси Діани Уельської, яка загинула в результаті автокатастрофи в 1997 році.

На офіційній сторінці принца та принцеси Уельських в Instagram було опубліковано рідкісне фото з королівського сімейного архіву. У кадрі Леді Ді та її первісток Вільям (на знімку — ще зовсім малюк) позують на квітковій галявині. Обличчя Діани осяяне щасливою посмішкою.

"Згадую свою маму — сьогодні і кожного дня. Думаю про всіх, хто сьогодні згадує тих, кого любить. Щасливого Дня матері!" — підписав фотографію майбутній спадкоємець британського престолу.

Про персону: принц Вільям Вільям Артур Філіп Луі Маунтбеттен-Віндзор, принц Уельський — старший син короля Великої Британії Чарльза III і його першої дружини — Діани, принцеси Уельської. Перший спадкоємець британського престолу (з 8 вересня 2022 року).

