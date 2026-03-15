Пєсков назвав винних у продовженні війни в Україні: це не Зеленський

Прес-секретар Путіна стверджує, що переговори з Україною призупинено.

Пєсков назвав винних у продовженні війни

Що відомо:

Пєсков звинувачує Європу у продовженні війни

Пєсков стверджує, що Путін хоче миру

Переговори з Україною поставлені на паузу

У Кремлі знайшли "винних" у тому, що Україна і РФ не можуть домовитися про завершення війни. Причина нібито криється в європейських країнах. Про це заявив прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков, пише ТАСС.

Він додав, що зараз переговори з Україною призупинені через те, що у США змінилися пріоритети.

"Європейці не хочуть допомагати мирному процесу. Коли прибув представник Франції, він не приніс жодних позитивних новин. Тож, безсумнівно, і він не почув нічого позитивного", – каже Пєсков.

Він звинувачує європейців у тому, що вони нібито витрачають усі сили, щоб війна тривала. При цьому Пєсков стверджує, що Путін "хоче закінчити війну".

"Динаміка на фронті - позитивна для нас. Ми рухаємося вперед і наближаємося до виконання цілей, але, як сказав президент РФ Володимир Путін, ми відкриті до дипломатичного вирішення", - стверджує він.

Нагадаємо, раніше Главред писав, що черговий раунд мирних переговорів між Україною, США та Росією відкладається через ситуацію навколо Ірану. Поки що немає необхідних сигналів для проведення тристоронньої зустрічі, проте Україна готова відновити переговори, як тільки дозволить ситуація з безпекою.

Раніше спеціальний посланник США Стів Віткофф заявив, що в мирних переговорах між Україною та Росією в найближчі тижні очікується додатковий прогрес. Він підкреслив, що робота над мирною угодою триває, а переговори вже дали результат.

Як повідомлялося, у звіті Інституту вивчення війни зазначається, що в Кремлі намагаються використати ситуацію на Близькому Сході, щоб створити інформаційну основу для звинувачень США у можливому зриві мирних переговорів щодо України.

Про особу: Дмитро Пєсков Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації та прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії в Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Велика Британія та низка інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

