РФ стягує купу сил: Сирський назвав основний напрямок наступу ворога

Російські окупанти зосереджують значну кількість сил і засобів на Запорізькому напрямку.

Напрямок Гуляйполя є основним, який атакують окупанти

Що відомо:

РФ зосередила значну кількість сил на Запорізькому напрямку

У районі Гуляйполя інтенсивність наступальних дій вища

Запорізький напрямок є основним напрямком удару РФ. Там противник зосереджує значну кількість сил і засобів. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Росіяни намагаються атакувати у районах Степногірська, Приморського, Щербаків, Гуляйполя, Зеленого та Варварівки.

"Інтенсивність наступальних дій в районі Гуляйполя значно вища у порівнянні з іншими напрямками", - йдеться у повідомленні.

Українських військових будуть підсилювати боєприпасами, дронами, НРК та іншими матерільно-технічними засобами. Найголовнішим завданням є утримання займаних рубежів та позицій, завдати окупантам максимальних втрат, перехопити ініціативу та зберегти життя наших захисників.

"Щиро вдячний солдатам, сержантам та офіцерам, які невтомно працюють, щоб стримувати та нищити російського агресора", - написав Сирський.

Як писав Главред, війська країни-агресора Росії активізувалися в прикордонних районах Сумської області, однак, за оцінкою українських військових, досягти там довгострокового успіху їй навряд чи вдасться. Про це повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Крім того, російські окупаційні війська проводять наступальні операції вздовж державного кордону України. Однак, всупереч заявам російських пропагандистів, про наступ на Суми не йдеться. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко.

Водночас на державному кордоні фіксується розширення зон контролю російських військ — на карті з'являються нові "червоні зони", що охоплюють прикордонні населені пункти, які переходять під окупацію. За даними аналітиків DeepState, противник намагається розширити контроль у прикордонних районах, дестабілізувати ситуацію та відвернути увагу українських ресурсів.

Про персону: Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

