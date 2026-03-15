ЗСУ перейшли до контрнаступу та звільнили сотні кілометрів: подробиці від Зеленського

Росія почала втрачати 30–35 тисяч військових щомісяця через дрони — FPV та інші типи БПЛА.

Володимир Зеленський розповів про контрнаступ ЗСУ

Україна провела успішні контрнаступальні дії

Росія почала втрачати 30-35 тисяч військових щомісяця

Росія підготувала велику наступальну операцію, але Україна у відповідь провела контрнаступальні дії, щоб запобігти масштабному російському наступу, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Росія підготувала велику наступальну операцію, яку вони хотіли розпочати наприкінці минулого року і продовжити цієї весни. У відповідь ми провели власні контрнаступальні дії, щоб не допустити масштабного російського наступу", – сказав він в інтерв'ю CNN. відео дня

За словами президента, "це був успіх не тільки завдяки території, але й завдяки нашим людям, а також тому, що ми запобігли масштабному російському наступу".

Він додав, що все це значною мірою стало можливим завдяки українським дронним технологіям. Зеленський запевняє, що Росія почала втрачати 30-35 тисяч військових щомісяця через дрони – FPV та інші типи дронів.

При цьому Зеленський також додав, що в ході контрнаступу ЗСУ зуміли відновити контроль над 434 км² території.

Нагадаємо, Главред писав, що за словами глави ОП Кирила Буданова, ідеологічні засади російської держави залишаються незмінними протягом усієї її історії. Тому Україні важливо домогтися таких обставин, за яких РФ втратить імперський характер, тоді війну можна буде закінчити.

Раніше президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським заявив про намір домогтися якнайшвидшого завершення війни.

Напередодні стало відомо, що заяви інсайдерів свідчать про те, що Кремль планує продовження війни щонайменше до вересня, але, ймовірно, набагато довше.

Про персону: Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

