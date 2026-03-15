В Україні несподівано впали ціни на продукти: що відбувається

Експерт розповів, коли ціни на продукти в Україні можуть різко зрости.

Ціни на борщовий набір в Україні

Коли подорожчають тепличні овочі

Ціни на продукти в Україні останнім часом демонструють значне зростання. Однак овочі борщового набору у 2026 році залишаються нижчими, ніж минулого року.

"Ціни на овочі борщового набору 2026 року нижчі, ніж у 2025 році. Ця динаміка підтверджується тим, що восени були хороші врожаї овочів, що дозволило створити якісні запаси продуктів", — каже аналітик УКАБ Максим Гопка в коментарі РБК-Україна.

За словами експерта, внутрішні ресурси поступово вичерпуються, тому до червня на ринку зростатиме частка імпорту. Відповідно, закордонні овочі коштуватимуть дорожче.

Ціни на огірки та помідори

Однак вартість тепличних продуктів залежатиме від курсу валют і цін на паливо.

Збільшення пропозиції саме українського тепличного продукту очікується в травні. Ціни в цей період мають стати доступнішими.

"Збільшення української пропозиції помідорів та огірків можна очікувати в травні, якщо не буде різких перепадів температур", — зазначив Максим Гопка.

Як писав Главред, у найближчі тижні ціни на більшість продуктів харчування в Україні залишаться стабільними. Вони будуть приблизно на тому ж рівні, що й у лютому. Але перед Великоднем очікується подорожчання.

В Україні спостерігається дефіцит гречки через скорочення посівних площ і зменшення врожаю, що сприятиме зростанню цін. За словами економіста Світлани Черемісіної, у 2025 році виробництво гречки становило 70,8 тис. тонн при внутрішньому споживанні 100-110 тис. тонн.

Ситуація з цінами на м'ясо в Україні залишається стабільною через війну та наслідки атак на енергосистему. У березні 2026 року зростання цін на яловичину, свинину та курятину не очікується — вони залишаться на рівні лютого.

Про персону: Максим Гопка Максим Гопка — аналітик, який працює в Українському клубі аграрного бізнесу. Він спеціалізується на дослідженнях у сфері аграрного сектору, аналізі ринків та трендів в аграрній економіці України.

