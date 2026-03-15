Пауза, що грає на руку Кремлю: США переглядають графіки допомоги ЗСУ - FT

Руслан Іваненко
15 березня 2026, 22:54
Європейські дипломати попереджають, що зміна уваги США створює серйозні ризики для безпеки Києва.
США призупинили переговори щодо України через конфлікт з Іраном

Коротко:

  • США призупинили переговори щодо України через конфлікт з Іраном
  • Черговий раунд зустрічей не відбувся, нова дата не визначена
  • Поставки критично важливого озброєння для ЗСУ затримуються

Мирний процес між Україною та Росією за посередництва США наразі перебуває у глухому куті. Зосередження Вашингтона на конфлікті з Іраном призвело до затримок у переговорах і поставках критично важливого озброєння для ЗСУ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Черговий раунд зустрічей, який планували на початок березня, не відбувся, а нова дата поки що не визначена. Європейські дипломати попереджають, що зміна фокусу США є небезпечною для України.

"Близький Схід серйозно переорієнтував політичну увагу з України. Для нас і для України це катастрофа", — цитує FT одного з дипломатів ЄС.

Вплив на обороноздатність України

Крім політичної підтримки, затримки американської допомоги впливають на обороноздатність України. Поставки систем протиповітряної оборони тепер відкладаються, оскільки США віддають пріоритет іншим регіонам.

"Це, безумовно, проблема, тому що насправді існує конкуренція за ті самі активи, як на Близькому Сході, так і в Україні", — підтвердила Кая Каллас, головний дипломат ЄС.

Росія отримує вигоду з ситуації, заробляючи на зростанні цін на нафту та зменшенні санкційного тиску.

"У переговорах справді настала пауза. У американців інші пріоритети, і це зрозуміло", — заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, додавши, що Росія продовжує просуватися на фронті для досягнення своїх цілей.

Як раніше повідомляв Главред, американський лідер різко висловив невдоволення, заявивши, що президент України Володимир Зеленський нібито не прагне укладати мирну угоду.

Крім того, президент України Володимир Зеленський заявив, що глава Кремля Володимир Путін ніколи не прагнув переговорів та припинення війни. За його словами, Москва погоджувалася на контакт лише через побоювання реакції США.

Нагадаємо, що спеціальний представник президента США Стів Віткофф заявив, що переговорний процес щодо припинення війни Росії проти України може наближатися до переломного моменту. Про це він повідомив в інтерв’ю телеканалу CNBC.

Про джерело: Financial Times

Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

