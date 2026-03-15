Удар Шахедів по Каліфорнії та новий Перл-Харбор - чому США не зривають атаки

У США давно обговорюють вразливість своєї території до атаки на кшталт нового "Перл-Харбора", який Білий дім не має наміру попереджати, вказав експерт.

https://glavred.net/world/udar-shahedov-po-kalifornii-i-novyy-perl-harbor-pochemu-ssha-ne-protivodeystvuyut-atakam-10749158.html Посилання скопійоване

Розкрито основні сценарії можливого удару Ірану по території США

Про що йдеться у матеріалі

ФБР попердило про загрозу удару дронами по Каліфорнії

Іран міг би використати для удару судно під прапором іншої країни

Влада США чекає на сценарій умовного Перл-Харбору

Федеральне бюро розслідувань США попередило про можливу підготовку Іраном атаки дронами-камікадзе по території Каліфорнії. У документі зазначалося, що Тегеран нібито розглядає сценарій раптового удару з невідомого судна, яке може перебувати поблизу узбережжя США. Водночас точний час, спосіб атаки, потенційні цілі та виконавці наразі залишаються невідомими. Про можливість такого розвитку подій розповів у коментарі Главреду військовослужбовець 413-го полку СБС "Рейд" та експерт з озброєнь Defense Express Іван Киричевський.

Не пропустіть важливе - приєднуйтесь до нас у WhatsApp. відео дня

"Якщо говорити про реалістичність сценарію запуску дронів типу "Шахед" безпосередньо з Ірану по території Сполучених Штатів, варто уточнити один важливий нюанс. Американські заяви стосуються того, нібито Іран може відправити корабель із пусковими установками для таких дронів, який має приплисти і віроломно обстріляти мирних каліфорнійців. Не про те, що безпілотники можуть бути запущені прямо з іранської території і перелетіти з однієї півкулі в іншу", - вказав він.

Він пояснив, що йдеться про теоретичний сценарій, за якого корабель підходить до американського узбережжя та запускає дрони. Однак, за його словами, існує серйозне обмеження, адже Сполучені Штати здійснюють значний тиск на іранський флот і постійно контролюють його активність. За таких умов імовірність того, що іранський військовий корабель зможе непомітно вийти в океан і дістатися берегів США, виглядає дуже низькою.

Експерт також припустив, що теоретично можливим міг би бути інший варіант — використання судна під прапором іншої країни, наприклад Росії чи Китаю, яке США не стали б атакувати. Проте в такому випадку виникає інша проблема, адже формально це вже не виглядало б як іранська операція і навіть не обов’язково була б пов’язаною безпосередньо з іранськими дронами.

"Американці досить часто публічно говорять про вразливість своєї континентальної території. Зокрема, звучать заяви про те, що в разі конфлікту Китай теоретично міг би спробувати організувати атаку на кшталт нового "Перл-Харбора", використовуючи дешеві безпілотники або їхні аналоги. Тобто певна дискусія про вразливість американської території вже давно існує. Якщо ж дивитися на ситуацію з технічної точки зору, то виглядає так, що Сполучені Штати цілком здатні запобігти реалізації подібного сценарію ще на ранніх етапах. Але складається враження, що американська влада якраз і не хоче упереджувати такий сценарій і, навпаки, чекатиме цього умовного Перл-Харбору, коли обстріляють їхню територію", - припустив експерт.

Киричевський зазначає, що у цій ситуації часто намагаються знайти логіку там, де її може й не бути. За його словами, якщо гіпотетично уявити, що удари дронами по Каліфорнії все ж відбудуться, це стане подією з важко прогнозованими наслідками. У такому разі, якщо американська сторона допустила б ситуацію, за якої певні кораблі змогли б наблизитися до узбережжя і здійснити атаку дронами типу "шахед", виникли б серйозні питання до морального стану військового та воєнно-політичного керівництва США, а також до самих військових підрозділів, розміщених на території країни. Саме тому, на його думку, заздалегідь передбачити наслідки такого сценарію практично неможливо.

Експерт також зазначив, що Сполучені Штати теоретично могли б запобігти подібним діям, однак з певних причин цього не роблять. Він зауважив, що корабель із явними ознаками наявності пускових установок для дронів можна було б знищити, наприклад, ударом підводного човна. За його словами, подібні операції американські військові проводили і раніше, зокрема проти об’єктів поблизу узбережжя Шрі-Ланки, тому можливості для таких дій у них є.

"Якщо гіпотетично припустити, що подібні атаки все ж відбудуться і ми побачимо прямі удари дронами по території США, то в контексті російсько-української війни для нас це може взагалі не мати прямого впливу. Передусім тому, що Сполучені Штати вже скоротили постачання озброєння та боєприпасів до історичних мінімумів", - сказав він.

Аналітик наголошує, що нині ситуація дійшла до того, що американські медіа вже публікують матеріали про ефективність українських зенітних дронів і навіть обговорюють можливість їхнього застосування. За його словами, ще рік тому подібний розвиток подій виглядав би малоймовірним.

Водночас для України, на думку Киричевського, важливим є інший аспект. За його словами, чим більше проблем виникає у Сполучених Штатів на інших напрямках, тим менше тиску вони можуть чинити на Україну. Він також звернув увагу на ситуацію на фронті, зазначивши, що у 2025 році Сили оборони України провели три успішні контрнаступальні операції, а протягом останніх трьох місяців російські війська зазнають втрат, які перевищують їхні можливості поповнювати особовий склад за рахунок мобілізаційного ресурсу.

"Попри це, саме від України час від часу вимагають поступок. Тому в певному сенсі логіка така: чим більше проблем виникає у США на інших напрямках, тим менше тиску вони можуть чинити на Україну. Як би це цинічно не прозвучало", - резюмує він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія та Китай надають Ірану військову підтримку. Про це офіційно повідомив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі.

Водночас американські удари по острову Харг у Перській затоці, де розташований головний нафтовий термінал Ірану, практично знищили більшу частину цієї території. Президент США Дональд Трамп заявив, що американські війська можуть завдати нових атак, зазначивши, що це може відбутися навіть "для розваги".

Тим часом голова Комісії з національної безпеки парламенту Ірану Ібрагім Азізі заявив, що будь-яка допомога України Ізраїлю, зокрема постачання безпілотників, нібито робить українську територію "законною ціллю" для ракетних ударів з боку Тегерана.

Про персону: Іван Киричевський Іван Киричевський – журналіст, експерт Defense Express. Висвітлює теми українсько-російських відносин, ситуації у Білорусі, Польщі, Азербайджані, Вірменії та інших країнах. З серпня 2025 року - військовослужбовець 413-го полку СБС "Рейд", експерт з озброєнь Defense Express

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред