Вріже похолодання і будуть опади: в Україні зміниться погода

Що дізнаєтесь:
- Якою буде погода протягом тижня
- Коли в Україну прийде похолодання
- Коли у регіони повернуться опади
Погода в Україні протягом тижня буде холоднішою та навіть з опадами. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Вона зазначила, що наступний тиждень принесе свіжість. Температура повітря почне поступово падати. Вдень вона підвищуватиметься максимум до 5-10 градусів тепла. Перші опади з'являться вже у середу, 18 березня.
Погода 16 березня
У понеділок, 16 березня, очікується ще достатньо тепла погода. У цей день температура повітря підвищиться до 9-13 градусів тепла. Опадів у понеділок не буде.
"І головне - сонячно", - пише Діденко.
Погода у Києві 16 березня
У Києві у понеділок, 16 березня, буде суха погода без опадів. Вдень буде тепло - 10-12 градусів тепла.
"Надалі - холодніше, але згідно нормам березня", - зазначила синоптикиня.
Як повідомляв Главред, у неділю, 15 березня, погоду на Львівщині визначатиме південно-західна периферія антициклону над Східноєвропейською рівниною. В регіоні збережеться тепла та суха погода.
Водночас на Рівненщині очікується мінлива хмарність. За прогнозом синоптиків, опадів не передбачається. Температура повітря по області вночі коливатиметься від -2 до +3 градусів, удень очікується від +10 до +15 градусів.
Також відомо, що в Одесі та області найближчими днями – з 14 по 18 березня – погодні умови визначатиме антициклон Konrad. Через це очікується хмарна погода з проясненнями, часом невеликий дощ, поступове зниження денної температури повітря.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
