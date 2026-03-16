Українська ведуча зізналася, як зберегла шлюб: "Відчуття трансформуються"

Оксана Гутцайт зізналася, на чому ґрунтується її сім’я.

Оксана Гутцайт чоловік — ведуча розповіла про багаторічний шлюб

У лютому українська ведуча Оксана Гутцайт і президент Національного Олімпійського комітету України Вадим Гутцайт відсвяткували срібне весілля — 25 років шлюбу. У пари двоє дітей — донька Еліна (2002) і син Марк (2010).

У розмові з NV ведуча розповіла, як їй та чоловікові вдалося прожити разом чверть століття. Свою історію кохання Гутцайт вважає казковою, але повсякденне життя — це зовсім не казки.

"Нічого не втримає в шлюбі, якщо немає кохання. Відчуття, звісно, трансформуються з часом, з віком, з досвідом, з роками, які ви проводите разом, перетворюється з пристрасті в прийняття та повагу. Тому ці всі 25 років — це 25 років кохання, поваги до людини, поваги до його людських якостей, до його професійних якостей. Я бачу, що він робить, навіщо він це робить і як він це робить. Наші почуття, повага та наші діти — це, мабуть, основні три стовпи, на яких тримається наш союз", — поділилася Оксана.

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Про персону: Оксана Гутцайт Оксана Гутцайт — українська журналістка, радіо- та телеведуча. Працювала ведучою на БТБ, "НТН", "Новий канал", "1+1". Нині працює на телеканалі "ICTV" ведучою програми "Факти. Інформаційний випуск".

