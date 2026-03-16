Відомого українського співака запідозрили у політичних амбіціях

Меловін зробив кілька гострих заяв.

https://glavred.net/starnews/izvestnogo-ukrainskogo-pevca-zapodozrili-v-politicheskih-ambiciyah-10749203.html Посилання скопійоване

Коротко:

Український співак Melovin записав відео, в якому висловив протест, як представник спільноти ЛГБТК+, проти законопроєкту №14394 про зміни до Цивільного кодексу України. Серед поправок, які можуть бути розглянуті, - визнання фактичним сімейним союзом стосунків виключно різностатевих партнерів.

Також у законопроєкті є спірні питання: про шлюб з 14 років у разі вагітності, про виплату компенсації партнеру в разі розриву заручин, заборону на розлучення під час вагітності та в перший рік життя дитини тощо.

відео дня

Рішучу позицію артиста проти цього проєкту обговорили на шоу #ністиданісовісті. У 2026 році Меловін планує завершити кар'єру співака. На тлі цього та його публічних заяв ведучі припустили, що зірка має політичні амбіції.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Читайте також:

Про персону: Melovin MÉLOVIN (справжнє ім'я Костянтин Миколайович Бочаров; нар. 11 квітня 1997, Одеса, Україна) — український співак, переможець шостого сезону українського вокального шоу "X-Фактор", переможець другого сезону гіпершоу "Маска". Представник України на 63-му пісенному конкурсі "Євробачення" в Португалії з піснею "Under The Ladder", де посів у фіналі 17-те місце. У липні 2021 року Mélovin здійснив камінг-аут як бісексуал на Atlas Weekend 2021, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред