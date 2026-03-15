Температура різко зміниться: що підготувала погода для Дніпра цього тижня

Руслан Іваненко
15 березня 2026, 16:23
Погода у Дніпрі змінюватиметься від прохолодних вітряних днів до трохи теплішого сонячного часу
Днепр, погода
Вітер і хмарність можуть підсилювати відчуття холоду / Фото: facebook.com/moderndnipr

Коротко:

  • У Дніпрі на тиждень прогнозують мінливу погоду
  • Температура вдень +7…+10, вночі +2…+4 градуси
  • Очікуються хмарність і опади

У Дніпрі протягом тижня очікується нестійка березнева погода з помірними температурами, періодичною хмарністю та окремими опадами. За прогнозом метеорологічного сервісу Sinoptik, температура вдень коливатиметься приблизно від +7 до +10 градусів, а вночі опускатиметься до +2…+4 градусів.

Понеділок: Хмарний день із невеликими опадами

У понеділок, 16 березня, у Дніпрі протягом дня переважатиме хмарна погода. Вночі температура повітря становитиме близько +2 градусів, удень повітря прогріється приблизно до +10.

Упродовж дня небо залишатиметься затягнутим хмарами, а в окремі години можливі невеликі опади, що створюватимуть типову для ранньої весни прохолодну атмосферу.

Погода в Дніпрі 16 березня
Погода в Дніпрі 16 березня / Фото: скріншот sinoptik

Вівторок: Похолодання і сильна хмарність

У вівторок, 17 березня, температура дещо знизиться. Вночі синоптики прогнозують близько +4 градусів, а вдень повітря прогріється лише до +7.

Протягом дня очікується значна хмарність, через що сонце з’являтиметься рідко. Погода залишатиметься прохолодною, а вітер може посилювати відчуття холоду.

Погода в Дніпрі 17 березня
Погода в Дніпрі 17 березня / Фото: скріншот sinoptik

Середа: Мінлива погода з короткими проясненнями

У середу, 18 березня, погодні умови істотно не зміняться. У нічні години температура триматиметься біля позначки +3…+4 градуси, а вдень підніметься приблизно до +7.

Небо буде переважно хмарним із короткими проясненнями, тому сонячних періодів очікується небагато.

Погода в Дніпрі 18 березня
Погода в Дніпрі 18 березня / Фото: скріншот sinoptik

Четвер: Трохи тепліше і мінлива хмарність

У четвер, 19 березня, у Дніпрі прогнозують трохи теплішу погоду. Вночі температура залишатиметься близько +4 градусів, а вдень підвищиться приблизно до +8.

День пройде під знаком мінливої хмарності: іноді хмари розходитимуться, але повністю ясного неба синоптики не обіцяють.

Погода в Дніпрі 19 березня
Погода в Дніпрі 19 березня / Фото: скріншот sinoptik

П’ятниця: Стабільна прохолодна погода

У п’ятницю, 20 березня, погодна ситуація залишиться подібною. Уночі очікується близько +4 градусів, а вдень повітря прогріється до +8. Хмарність періодично змінюватиметься проясненнями, що створюватиме відчуття більш комфортної весняної погоди.

Погода в Дніпрі 20 березня
Погода в Дніпрі 20 березня / Фото: скріншот sinoptik

Субота: Помірно прохолодно, без істотних опадів

У суботу, 21 березня, у місті збережеться помірно прохолодна температура. У нічні години стовпчики термометрів показуватимуть близько +3…+4 градусів, а вдень повітря прогріється приблизно до +8.

День очікується переважно хмарним, однак істотних опадів синоптики не прогнозують.

Погода в Дніпрі 21 березня
Погода в Дніпрі 21 березня / Фото: скріншот sinoptik

Неділя: Прохолодна ніч і мінлива погода

У неділю, 22 березня, наприкінці тижня прогнозують дещо прохолоднішу ніч. Температура може опуститися приблизно до −1 градуса, тоді як удень повітря прогріється до +5…+6. Погода залишатиметься мінливою з помірною хмарністю, а значних опадів не очікується.

Погода в Дніпрі 22 березня
Погода в Дніпрі 22 березня / Фото: скріншот sinoptik

Загальна картина

Загалом середина березня у Дніпрі характеризується контрастною погодою з чергуванням хмарних і більш ясних днів. Температура поступово переходить у весняний режим, але ночі залишаються прохолодними, що є типовим для цього періоду року.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, погода в Україні протягом тижня буде холоднішою та навіть з опадами. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Крім того, погода в Україні з 16 по 22 березня буде не такою теплою. За прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, відносно тривалий період сонячної та сухої погоди, що встановився в Україні на початку березня, поступово добігає кінця.

Нагадаємо, що погода в Тернопільській області у найближчі два дні буде ясною, але очікуються сильні пориви вітру. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

Про ресурс: Sinoptik

Sinoptik.ua — один з найпопулярніших погодних сайтів в Україні, що надає прогнози погоди для всіх населених пунктів країни та тисяч міст світу.

Сайт охоплює понад 29 800 населених пунктів України та понад 100 тисяч міст по всьому світу.

Прогнози погоди Sinoptik отримує від фінської метеослужби Foreca, а дані про поточну погоду — від Українського гідрометцентру.

Українська версія сайту була запущена в 2010 році.

На сайті можна знайти погодинний прогноз, прогноз на 7–10 днів, дані про температуру, опади, вітер, тиск, а також погодні карти та радари.

