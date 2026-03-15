Температура різко зміниться: що підготувала погода для Дніпра цього тижня

Погода у Дніпрі змінюватиметься від прохолодних вітряних днів до трохи теплішого сонячного часу

Вітер і хмарність можуть підсилювати відчуття холоду

У Дніпрі протягом тижня очікується нестійка березнева погода з помірними температурами, періодичною хмарністю та окремими опадами. За прогнозом метеорологічного сервісу Sinoptik, температура вдень коливатиметься приблизно від +7 до +10 градусів, а вночі опускатиметься до +2…+4 градусів.

Понеділок: Хмарний день із невеликими опадами

У понеділок, 16 березня, у Дніпрі протягом дня переважатиме хмарна погода. Вночі температура повітря становитиме близько +2 градусів, удень повітря прогріється приблизно до +10.

Упродовж дня небо залишатиметься затягнутим хмарами, а в окремі години можливі невеликі опади, що створюватимуть типову для ранньої весни прохолодну атмосферу.

Вівторок: Похолодання і сильна хмарність

У вівторок, 17 березня, температура дещо знизиться. Вночі синоптики прогнозують близько +4 градусів, а вдень повітря прогріється лише до +7.

Протягом дня очікується значна хмарність, через що сонце з’являтиметься рідко. Погода залишатиметься прохолодною, а вітер може посилювати відчуття холоду.

Середа: Мінлива погода з короткими проясненнями

У середу, 18 березня, погодні умови істотно не зміняться. У нічні години температура триматиметься біля позначки +3…+4 градуси, а вдень підніметься приблизно до +7.

Небо буде переважно хмарним із короткими проясненнями, тому сонячних періодів очікується небагато.

Четвер: Трохи тепліше і мінлива хмарність

У четвер, 19 березня, у Дніпрі прогнозують трохи теплішу погоду. Вночі температура залишатиметься близько +4 градусів, а вдень підвищиться приблизно до +8.

День пройде під знаком мінливої хмарності: іноді хмари розходитимуться, але повністю ясного неба синоптики не обіцяють.

П’ятниця: Стабільна прохолодна погода

У п’ятницю, 20 березня, погодна ситуація залишиться подібною. Уночі очікується близько +4 градусів, а вдень повітря прогріється до +8. Хмарність періодично змінюватиметься проясненнями, що створюватиме відчуття більш комфортної весняної погоди.

Субота: Помірно прохолодно, без істотних опадів

У суботу, 21 березня, у місті збережеться помірно прохолодна температура. У нічні години стовпчики термометрів показуватимуть близько +3…+4 градусів, а вдень повітря прогріється приблизно до +8.

День очікується переважно хмарним, однак істотних опадів синоптики не прогнозують.

Неділя: Прохолодна ніч і мінлива погода

У неділю, 22 березня, наприкінці тижня прогнозують дещо прохолоднішу ніч. Температура може опуститися приблизно до −1 градуса, тоді як удень повітря прогріється до +5…+6. Погода залишатиметься мінливою з помірною хмарністю, а значних опадів не очікується.

Загальна картина

Загалом середина березня у Дніпрі характеризується контрастною погодою з чергуванням хмарних і більш ясних днів. Температура поступово переходить у весняний режим, але ночі залишаються прохолодними, що є типовим для цього періоду року.

Про ресурс: Sinoptik Sinoptik.ua — один з найпопулярніших погодних сайтів в Україні, що надає прогнози погоди для всіх населених пунктів країни та тисяч міст світу. Сайт охоплює понад 29 800 населених пунктів України та понад 100 тисяч міст по всьому світу. Прогнози погоди Sinoptik отримує від фінської метеослужби Foreca, а дані про поточну погоду — від Українського гідрометцентру. Українська версія сайту була запущена в 2010 році. На сайті можна знайти погодинний прогноз, прогноз на 7–10 днів, дані про температуру, опади, вітер, тиск, а також погодні карти та радари.

