Коли переводять годинник на літній час 2026: відома дата

Що дізнаєтесь:
- Коли в Україні переводять годинники на літній час
- Як перевести годинник на літній час
Вже зовсім скоро українцям потрібно буде перевести годинникові стрілки. Нині в Україні ще живуть за зимовим часом - другого часового поясу. За літнім часом Україна перебуватиме у третьому часовому поясі.
Главред розкрив дату та всі нюанси, які потрібно знати.
Коли переводять годинник на літній час 2026
Переводити годинники на літній час потрібно в останню неділю березня. Цього року цією датою стане 29 березня. Це відбуватиметься у ніч на неділю.
Переводити стрілки необхідно о 3:00 ночі на годину вперед - на 4:00 ночі. Таким чином цього дня ви будете спати на одну годину менше. Однак слід наголосити, що тепер буде темнішати пізніше, тому можна буде довше насолоджуватися сонечком.
Переведення годинників в Україні - що відомо
Як вже повідомляв Главред, у липні 2024 року депутати ухвалили закон №4201, згідно з яким цього року українці ще переведуть годинники на зимовий час 27 жовтня, але після цього перехід на літній час у 2025 році більше не здійснюватиметься.
Очікувалось, що останній перехід з зимового на літній час в Україні відбудеться в останню неділю березня 2024 року о 03:00 за київським часом. У березні 2025 року такий перехід хотіли скасувати.
Згодом BBC зазначило, перехід на зимовий час в Україні може бути не останнім. Проєкт закону про обчислення часу в Україні досі не підписаний президентом.
