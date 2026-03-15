Українська стрибунка перенесла операцію під час пологів

Марина Бех-Романчук вперше розповіла про те, як народилася її донька.

Марина Бех-Романчук діти - стрибунка розповіла про пологи

13 лютого українська стрибунка Марина Бех-Романчук вперше стала матір'ю. У неї та її чоловіка, плавця Михайла Романчука, народилася донька Софія.

Через місяць після народження дитини спортсменка розповіла, як пройшли пологи. Так, у своєму блозі в Instagram вона вперше зізналася, що Соня з'явилася на світ шляхом кесаревого розтину: під час природних пологів сталося ускладнення, через що маму відправили на термінову операцію.

"Оскільки перейми посилювались, о 6.30 ми прийняли рішення, що треба їхати в пологовий. Мені було страшно, але я була в неймовірному очікуванні. В пологовому мене оглянули та з 2 см відкриття поклали в пологову залу. До більш активної фази родової діяльності я перейшла лише о 17:00 після чергового огляду лікаря, де було прийнято рішення проколоти пузир по медичних показаннях. Після години намагань народити самостійно, о 18:50було прийнято рішення везти мене на екстрений кесарів. Я була страшенно налякана, бо дуже хотіла народити самостійно і боялась саме такого розвитку подій. За 5 хвилин я була в операційній, з привʼязаними ногами та руками до операційного столу, паралельно проходили перейми і робились всі необхідні маніпуляції... Мені здавалось, що це якийсь страшний сон", - поділилася Бех-Романчук.

Марина додала, що далі Соня з'явилася на світ без ускладнень, що в кінцевому підсумку і стало найважливішим для молодих батьків.

Раніше Главред розповідав про реакцію Наталки Денисенко на чутки про її вагітність. Зараз у акторки стрімко розвивається роман з моделлю Юрієм Савранським.

Також Надя Дорофєєва заговорила про новий етап у житті. Останні півроку співачка розповідала про проблеми зі здоров'ям, і тепер взялася за їх вирішення впритул.

Про персону: Марина Бех-Романчук Марина Бех-Романчук - українська легкоатлетка, яка виступає у стрибках у довжину та потрійному стрибку. Чемпіонка Європи 2022 року в потрійному стрибку, чемпіонка Європи 2021 року в стрибку в довжину в приміщенні, призерка чемпіонату світу 2019 року в стрибку в довжину, багаторазова чемпіонка України. Учасниця Олімпійських ігор 2016, 2020 і 2024 років, повідомляє Вікіпедія.

