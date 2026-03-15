"Є багато питань": Зеленський заговорив про нову зустріч із Трампом

Є деякі питання, які залишаються невирішеними, наголосив президент.

https://glavred.net/ukraine/est-mnogo-voprosov-zelenskiy-zagovoril-o-novoy-vstreche-s-trampom-10749137.html Посилання скопійоване

Володимир Зеленський хоче зустрітися з Дональдом Трампом

Головне:

Зеленський не обговорював з Трампом питання про санкції проти РФ

Питання зустрічі лідерів мають опрацювати представники команд

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не обговорював з президентом США Дональдом Трампом питання про санкції проти РФ.

Разом з тим він зазначив, що є необхідність зустрітися з Трампом, оскільки є деякі питання, які залишаються невирішеними, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

відео дня

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини.

"У мене не було переговорів з президентом Сполучених Штатів Америки щодо санкцій цього разу. Але він знає українську позицію. Я думаю, що у нас є багато питань: і з переговорами, і з дронами, і з Близьким Сходом", – сказав Зеленський.

Під час спілкування з журналістами він уточнив, що це питання мають опрацювати представники команд.

"Я думаю, нам потрібно зустрічатися вже з президентом. Тому що команди працюють, але у нас є деякі питання, які стоять на місці. Нашим командам потрібно більше працювати над нашою зустріччю", – підкреслив він.

/ Інфографіка: Главред

Раніше повідомлялося про те, що президент США Дональд Трамп хоче завершення війни РФ проти України та відновлення торгівлі з росіянами. З такою заявою виступив віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Нагадаємо, раніше Трамп незадоволено висловився про Зеленського. Американський президент заявляє, що Володимир Зеленський нібито не хоче укладати мирну угоду.

Як повідомляв Главред, спеціальний посланник США Стів Віткофф заявив, що в мирних переговорах між Україною та Росією найближчими тижнями очікується додатковий прогрес. Він підкреслив, що робота над мирною угодою триває, а переговори вже дали результат.

Про джерело: Politico Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія. Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія. Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.

2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE. Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider. Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer. Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред