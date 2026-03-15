Зеленський відверто розповів про конфлікт з Угорщиною та закиди Трампа: важливі заяви президента

На тлі напружених відносин між Україною та Угорщиною президент Володимир Зеленський прокоментував конфлікт із прем’єром Віктором Орбаном, ситуацію з нафтопроводом "Дружба" та позицію Будапешта щодо підтримки України. Також глава держави розповів про ризики через війну на Близькому Сході, переговори за участі США та Росії і поточну ситуацію на фронті. Детальніше — у матеріалі Главреда.
Зеленський про конфлікт України та Угорщини
За словами президента: "Питання відновлення нафтопроводу "Дружба" є не лише технічним. Головне питання — чи має Європа взагалі відновлювати транзит російської нафти", - каже президент.
"Угорщина системно блокує рішення на підтримку України, зокрема фінансову допомогу та санкції проти росії, і робила це ще до історії з нафтопроводом "Дружба". Київ буде працювати з будь-яким угорським лідером, який не є союзником путіна", - заявив Зеленський.
Про ситуацію на Близькому Сході
Зеленський розповів, що США зараз більше фокусуються на Близькому Сході, тому війна в Ірані може вплинути на рівень уваги Вашингтона до України.
"Існує ризик для забезпечення України ракетами до ППО. Як альтернативу Україна розглядає європейські системи SAMP/T і домовляється, щоб у разі успішних випробувань проти балістики бути першою в черзі на них", - сказав президент.
Натомість, Україна відправила три команди фахівців на Близький Схід для демонстрації експертизи у протидії "Шахедам".
"Йдеться не про участь у бойових діях, а про консультації, захист цивільних і баз та демонстрацію того, як працює українська система боротьби з дронами. Окремі українські виробники без відома держави продавали за кордон дрони-перехоплювачі. За словами Зеленського, іноземні партнери мають купувати не окремі дрони, а повноцінну систему захисту разом з українською експертизою її застосування", - сказав Зеленський.
Про закид Трампа
"Я ніколи не чув, що США не зацікавлені в українських дронах. Я чув протилежне: що Сполучені Штати дуже зацікавлені", - додав президент.
Україна хоче підписати з США багаторічну угоду щодо виробництва дронів на $35-50 млрд
"Чіткої відповіді від США щодо пропозиції поки немає, але вони дуже зацікавлені у цьому", - зазначив президент.
Перемовини Україна, США та РФ
США запропонували перенести тристоронню зустріч на наступний тиждень через ситуацію на Близькому Сході.
"Американці готові прийняти зустріч у себе, Україна на це погоджується, але російська сторона не готова летіти до США", - повідомив президент.
Про ситуацію на фронті
Володимир Зеленський повідомив, що через умови на фронті РФ не змогла розгорнути той масштаб наступу, на який розраховувала.
"Російські військові продовжують штурми й спроби інфільтрації, але великої операції з проривом не проводять", - наголосив президент.
