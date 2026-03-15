Зеленський відверто розповів про конфлікт з Угорщиною та закиди Трампа: важливі заяви президента

Президент України Володимир Зеленський розказав, яка зараз ситуація на фронті.

Ви дізнаєтесь:

Відверто про конфлікт з прем’єром Угорщини

Питання відновлення нафтопроводу "Дружба"

Чому українські фахівці консультують партнерів на Близькому Сході

Росія продовжує штурми на фронті

На тлі напружених відносин між Україною та Угорщиною президент Володимир Зеленський прокоментував конфлікт із прем’єром Віктором Орбаном, ситуацію з нафтопроводом "Дружба" та позицію Будапешта щодо підтримки України. Також глава держави розповів про ризики через війну на Близькому Сході, переговори за участі США та Росії і поточну ситуацію на фронті. Детальніше — у матеріалі Главреда.

Зеленський про конфлікт України та Угорщини

За словами президента: "Питання відновлення нафтопроводу "Дружба" є не лише технічним. Головне питання — чи має Європа взагалі відновлювати транзит російської нафти", - каже президент.

"Угорщина системно блокує рішення на підтримку України, зокрема фінансову допомогу та санкції проти росії, і робила це ще до історії з нафтопроводом "Дружба". Київ буде працювати з будь-яким угорським лідером, який не є союзником путіна", - заявив Зеленський.

Про ситуацію на Близькому Сході

Зеленський розповів, що США зараз більше фокусуються на Близькому Сході, тому війна в Ірані може вплинути на рівень уваги Вашингтона до України.

"Існує ризик для забезпечення України ракетами до ППО. Як альтернативу Україна розглядає європейські системи SAMP/T і домовляється, щоб у разі успішних випробувань проти балістики бути першою в черзі на них", - сказав президент.

Натомість, Україна відправила три команди фахівців на Близький Схід для демонстрації експертизи у протидії "Шахедам".

"Йдеться не про участь у бойових діях, а про консультації, захист цивільних і баз та демонстрацію того, як працює українська система боротьби з дронами. Окремі українські виробники без відома держави продавали за кордон дрони-перехоплювачі. За словами Зеленського, іноземні партнери мають купувати не окремі дрони, а повноцінну систему захисту разом з українською експертизою її застосування", - сказав Зеленський.

Про закид Трампа

"Я ніколи не чув, що США не зацікавлені в українських дронах. Я чув протилежне: що Сполучені Штати дуже зацікавлені", - додав президент.

Україна хоче підписати з США багаторічну угоду щодо виробництва дронів на $35-50 млрд

"Чіткої відповіді від США щодо пропозиції поки немає, але вони дуже зацікавлені у цьому", - зазначив президент.

Перемовини Україна, США та РФ

США запропонували перенести тристоронню зустріч на наступний тиждень через ситуацію на Близькому Сході.

"Американці готові прийняти зустріч у себе, Україна на це погоджується, але російська сторона не готова летіти до США", - повідомив президент.

Про ситуацію на фронті

Володимир Зеленський повідомив, що через умови на фронті РФ не змогла розгорнути той масштаб наступу, на який розраховувала.

"Російські військові продовжують штурми й спроби інфільтрації, але великої операції з проривом не проводять", - наголосив президент.

Читайте також:

