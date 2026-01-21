Рус
Чи повернеться Київ до графіків відключень світла: в ДТЕК відповіли

Анна Косик
21 січня 2026, 20:13
238
Киянам повідомили, чи варто сподіватися на повернення до графіків відключень у найближчий час.
Киянам поки що не можуть вмикати світло по графіках погодинних відключень / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Що повідомили в ДТЕК:

  • Київ наразі не може повернутися до ГПВ
  • Світло у столиці вмикають у ручному режимі
  • Росія щодня протягом місяців руйнує енергосистему України

Столиця України досі не повернулася до графіків погодинних відключень електроенергії. В ДТЕК повідомили, чи варто очікувати киянам на повернення до ГПВ у найближчий час.

У threads компанія повідомила, що зараз не вийде повернутися до графіків погодинних відключень у Києві. Причиною цього є брак електрики.

відео дня

"Хоч критичну інфраструктуру й заживили, та енергосистема міста все одно в глибокому аварійному режимі... Світло вмикають та вимикають у ручному режимі, залежно від стану системи в моменті. Тож відключення затягуються і зайвий раз засмучують нерівномірністю", - йдеться у повідомленні.

У ДТЕК додали, що наразі вже кілька місяців поспіль щодня є руйнування в енергосистемі, тому енергетики зайняті історичною роботою, щоб повернути мешканців столиці до графіків.

Водночас генеральний директор Yasno Сергій Коваленко підтвердив, що ситуація по Києву залишається дуже складною, тривають екстрені відключення. У Дніпровському та Деснянському районі трохи більше 40 тисяч клієнтів залишаються без підключення після останнього обстрілу.

"Ситуація у Дніпрі: зараз застосовуються до 4,5 черг одночасно, а проміжки відключень у графіку можуть перевищувати 7 годин. Через пошкодження і велике навантаження на мережі, енергетики просто не можуть давати більше світла", - додав він.

Черги відключень світла / Інфографіка: Главред

Коваленко наголосив, що позаду вже більша половина зими, а за прогнозами, морози поступово спадатимуть, і це має полегшити ситуацію. Наразі ж енергетики роблять усе можливе, щоб повернутися до стабільності.

Як може змінитися ситуація зі світлом в Києві - прогноз експерта

Главред писав, що за словами енергетичного експерта Станіслава Ігнатьєва, у будинках на Лівобережжі Києва, які залишилися без електропостачання через російську атаку, світло можуть відновити до кінця тижня.

Якщо обстрілів не буде, більшість будинків на на лівому березі Києва будуть заживлені до неділі. А електропостачання у Борисполі планують відновити протягом 1-2 діб.

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Київ не зміг відновити стабільні графіки відключень електроенергії через пошкодження обладнання, що відповідає за розподіл електричної енергії.

Раніше в Міненерго повідомили, що енергосистема України продовжує працювати на межі можливостей через безперервні російські удари та різке зниження температури.

Раніше стало відомо, що за словами мера Києва Кличка, столиця опинилася на межі масштабної гуманітарної кризи через цілеспрямовані удари Росії по критичній інфраструктурі.

Про джерело: ДТЕК

ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України.

Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

