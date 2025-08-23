У Києві прогриміли вибухи: збитий російський дрон упав просто на дорогу

Головне:
- РФ атакувала Київ безпілотниками
- Збитий дрон упав на дорогу в Києві
У Києві працювали сили протиповітряної оборони в суботу вранці, 23 серпня.
У Солом'янському районі Києва російський безпілотник упав на дорогу, повідомив мер міста Віталій Кличко.
"За попередньою інформацією, у Солом'янському районі ворожий БПЛА впав на дорогу. Загоряння немає. Екстрені служби направляються на місце", - ідеться в повідомленні.
Подробиці атаки РФ
У Нацполіції повідомили подробиці російської атаки.
Зазначається, що вибухотехніки поліції Києва працюють на місці падіння ворожого БПЛА в Солом'янському районі.
"Уламки безпілотного літального апарату впали поблизу багатоповерхового житлового будинку, ушкоджень і постраждалих немає. Місце падіння тимчасово огороджено для проведення слідчих дій.
Фахівці вибухотехнічної служби та слідчо-оперативна група територіального підрозділу документують подію та вилучають залишки", - розповіли в поліції.
Загроза масованих ударів РФ: думка експерта
Незабаром по Україні знову можуть початися систематичні масовані атаки. Про це повідомив військовий аналітик Олег Жданов.
На його думку, тимчасове зниження інтенсивності обстрілів з боку Росії пов'язане з поточними дипломатичними процесами, зокрема - переговорами і майбутньою зустріччю Путіна з Дональдом Трампом. Саме ці фактори, за словами експерта, тимчасово стримують агресивні дії.
