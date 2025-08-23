У Києві прогриміли вибухи: збитий російський дрон упав просто на дорогу

У Солом'янському районі ворожий БПЛА впав на дорогу, повідомив Віталій Кличко.

У Києві збили дрон РФ / Колаж: Главред, фото: t.me/gunpKyiv

Головне:

РФ атакувала Київ безпілотниками

Збитий дрон упав на дорогу в Києві

У Києві працювали сили протиповітряної оборони в суботу вранці, 23 серпня.

У Солом'янському районі Києва російський безпілотник упав на дорогу, повідомив мер міста Віталій Кличко.

"За попередньою інформацією, у Солом'янському районі ворожий БПЛА впав на дорогу. Загоряння немає. Екстрені служби направляються на місце", - ідеться в повідомленні.

Подробиці атаки РФ

У Нацполіції повідомили подробиці російської атаки.

Зазначається, що вибухотехніки поліції Києва працюють на місці падіння ворожого БПЛА в Солом'янському районі.

"Уламки безпілотного літального апарату впали поблизу багатоповерхового житлового будинку, ушкоджень і постраждалих немає. Місце падіння тимчасово огороджено для проведення слідчих дій.

Фахівці вибухотехнічної служби та слідчо-оперативна група територіального підрозділу документують подію та вилучають залишки", - розповіли в поліції.

Загроза масованих ударів РФ: думка експерта

Незабаром по Україні знову можуть початися систематичні масовані атаки. Про це повідомив військовий аналітик Олег Жданов.

На його думку, тимчасове зниження інтенсивності обстрілів з боку Росії пов'язане з поточними дипломатичними процесами, зокрема - переговорами і майбутньою зустріччю Путіна з Дональдом Трампом. Саме ці фактори, за словами експерта, тимчасово стримують агресивні дії.

Раніше повідомлялося про те, що РФ запустила по Україні 574 дрони і 40 ракет. Зафіксовано влучання ракет і ударних БпЛА на 11 локаціях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ атакувала Львів ракетами та дронами. У результаті ворожої атаки є жертви і постраждалі.

Як повідомляв Главред, в Одесі прогриміли вибухи: ЗМІ дізналися про "приліт" дронів РФ по будівлі ТЦК.

