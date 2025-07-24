Нічна атака РФ на Черкаси: постраждали 7 осіб, серед них - дитина

Коротко:
- У Черкасах прогриміло кілька вибухів
- Спалахнули пожежі
- Постраждали семеро людей, зокрема дитина
У ніч на 24 липня російські війська завдали удару по Черкасах. У місті прогриміли вибухи, було чутно роботу протиповітряної оборони. Унаслідок російської атаки виникли пожежі. Постраждали щонайменше семеро людей.
Уночі Повітряні сили повідомляли про рух БпЛА в Черкаській області, а потім про ракети, що летять у бік Черкас.
Повітряні атаки почалися приблизно о 2:30 - 2:40. О 4:10 прогриміли два потужні вибухи в південно-західному районі міста.
Повідомляли про збої в енергопостачанні та в роботі інтернету.
Мер Черкас Анатолій Бондаренко просив жителів закрити вікна.
Уранці Бондаренко повідомив у Facebook, що рятувальники вже ліквідували пожежі.
"На жаль, є семеро постраждалих, які звернулися по медичну допомогу, серед них - одна дитина. Деталі - згодом. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - написав мер.
Дивіться відео - Вночі РФ атакувала Одесу, Миколаїв і Черкаси:
Атаки РФ на Україну - останні новини
Як писав Главред, у ніч на 24 липня російська армія масовано атакувала Одесу ударними БпЛА. У результаті пошкоджено цивільну інфраструктуру і пам'ятники архітектури. У місті спалахнули пожежі, зокрема горить і знаменитий ринок Привоз.
У ніч на 22 липня російська окупаційна армія атакувала Одесу і Суми.
В Одесі внаслідок атаки в одному з районів міста вибито вікна в багатоповерхівках, на парковці поруч згоріли автомобілі. Також в іншій частині міста зафіксовано загоряння адміністративної будівлі. За попередньою інформацією, постраждала 1 людина.
У ніч на 21 липня на всій території України оголосили повітряну тривогу через масштабний ракетно-дроновий удар.
Під ударом перебували: Київ, Івано-Франківськ, Харків, а також окремі райони Тернопільської, Івано-Франківської, Львівської, Київської та Хмельницької областей. Окупанти атакували Україну дронами, ракетами "Кинджал", "Калібр" і Х-101/55.
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