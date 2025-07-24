Є загиблі і десятки поранених: Зеленський озвучив нові деталі нічної атаки РФ

Росіяни цинічно продовжили тероризувати мирне населення України після чергового раунду переговорів.

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Зеленський прокоментував нічний удар росіян / Колаж: Главред, фото: ДСНС Одещини, t.me/V_Zelenskiy_official

Що повідомив Зеленський:

Росіяни відповіли на пропозицію України припинити вогонь новими ударами

Україну атакували більше 100 повітряних цілей

Вже відомо про 3 загиблих та більше 10 поранених

23 липня під час переговорів української та російської сторін у Стамбулі представники Києва озвучили пропозицію негайно і повністю припинити вогонь. Однак країна-агресорка вже у ніч на 24 липня відповіла на це ударами по мирному населенню України.

Про це у Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, ворожі дрони атакували житлові будинки, "Привоз" в Одесі, енергетичну інфраструктуру Харківщини, спортзал університету в Запоріжжі. Повітряні цілі РФ били і по Черкасах, Донеччині, Сумщині та Миколаївщині.

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"Загалом було 103 ударних дрони, більшість із яких "Шахеди", та чотири ракети. І щоночі Росія обирає міста й громади, які стають мішенями для ударів. На жаль, на Харківщині загинуло троє людей. Мої співчуття всім рідним і близьким. Ще понад десять людей поранені, зокрема дев’ятирічна дитина в Черкасах", - додав президент.

Shahed-136 / Інфографіка: Главред

Зеленський наголосив, що Росія не припиняє терору, блокує дипломатію і саме тому заслуговує на повномасштабні санкційні відповіді та наші удари по її логістиці, по її військових базах, по її військових виробництвах.

"Ми будемо робити все, щоб дипломатія спрацювала. Але саме Росія має припинити цю війну, яку сама ж почала", - підсумував він.

Дронова атака у ніч на 24 липня - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що цієї ночі російські війська завдали удару по Черкасах. Унаслідок російської атаки виникли пожежі. Постраждали щонайменше семеро людей.

Одеса також пережила пекельну ніч. Російська окупаційна армія масовано атакувала місто ударними безпілотниками. Як повідомили у ДСНС, унаслідок ворожих ударів зруйновано житлову 9-поверхівку. Без житла залишилися люди, які проживали у квартирах з 5-го по 8-й поверхи. Горіли квартири на 5-му та 6-му поверхах одного з під'їздів. Є загроза обвалення конструкцій.

В ОП прокоментували удари, заявивши, що країна-агресорка Росія, після відмови припиняти вогонь, знову атакувала цивільне населення у великих містах України. Зокрема в Одесі постраждав історичний центр.

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