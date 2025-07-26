Двома ударами послабили ворога: в СБУ розкрили деталі атаки на ключовий завод РФ

Виробничі потужності важливого для ВПК Росії підприємства знижено.

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Куди влучили дрони СБУ під час атаки на Росію / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот з відео

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У Ставрополі СБУ уразила важливе підприємство

Зафіксовано принаймні два успішні удари по заводу

СБУ продовжує знищувати військовий потенціал РФ

У ніч на 26 липня Служба безпеки України далекобійними дронами уразила виробничі потужності Ставропольського радіозаводу "Сигнал". Про це 24 каналу повідомили джерела в СБУ.

Як відомо, це підприємство спеціалізується на виготовленні РЕБів, радіолокаційної, радіонавігаційної апаратури, засобів дистанційного керування, які є важливими компонентами для ВПК країни-агресорки Росії.

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Завод, який перебуває під міжнародними санкціями, уразили щонайменше двічі. Перший удар завдав дрон по корпусу №2 (цеху №5), де розташоване дороговартісне імпортне обладнання. Зокрема мова йде про станки на базі числового програмного управління.

Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео атаки дронів на завод "Сигнал":

Ще один удар зафіксовано по корпусу №1, де розташований цех радіоелектронних пристроїв №17.

"СБУ продовжує системно виводити з ладу ворожі обʼєкти, що працюють на війну проти України. Кожне таке ураження зупиняє виробничі процеси та знижує військовий потенціал ворога. Ця робота триватиме й надалі", - повідомили ЗМІ джерела в службі.

Що відомо про СБУ / Інфографіка: Главред

Операції СБУ на території РФ - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Служба безпеки України та Сили спеціальних операцій за допомогою далекобійних дронів знищили два російські літаки Су-34 на аеродромі Маринівка (Волгоградська область, РФ), ще два пошкодили.

Раніше також підрозділи Служби безпеки України разом з іншими складовими Сил оборони завдали точного удару по Іжевському електромеханічному заводу "Купол".

Напередодні, на початку літа, СБУ організувала унікальну історичну спецоперацію "Павутина", внаслідок якої за лічені хвилини був знищений 41 військовий літак стратегічної авіації РФ.

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Про джерело: СБУ Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

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