В Одесі гримлять вибухи: РФ масовано атакує ударними безпілотниками

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- Серія вибухів прогриміла в Одесі
- У Мережі опубліковано кадри атаки Одеси дронами
Серія вибухів прогриміла в Одесі в п'ятницю вранці, 11 липня, під час масованої атаки російських ударних безпілотників.
Про атаку дронів у своєму Telegram повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
"Одеса і район, будьте в укриттях! Ворог атакує ударними безпілотниками", - написав він.
Про роботу Сил протиповітряної оборони попереджали раніше в Повітряних силах Збройних сил України.
"В акваторії Чорного моря поблизу Одеси група ударних БПЛА. Перебувайте в укриттях! Працює ППО", - йшлося в повідомленні.
Додамо, що в Мережі опубліковано кадри атаки Одеси російськими ударними безпілотниками.
Дивіться відео - Одеса під ударом БпЛА:
Удари РФ по Україні - новини за темою
Як повідомляв Главред, під ранок, 11 липня, російські війська атакували центр Харкова ударними безпілотниками типу Шахед. Ворог ударив у район житлової забудови.
Нагадаємо, що раніше російські війська здійснили атаку на Київ. У Подільському районі внаслідок атаки було пошкоджено вікна житлового будинку. В Оболонському районі зафіксовано падіння уламків дрона.
Раніше повідомлялося про те, що в ніч на 9 липня росіяни встановили новий антирекорд. Ворог застосував проти України 728 ударних дронів.
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Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України
Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.
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