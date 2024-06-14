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У липні світла може не бути по 10 годин на добу: чи можливий блекаут в Україні

Ангеліна Підвисоцька
14 червня 2024, 17:25
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Ситуація з відключеннями світла в різних регіонах може бути різною, каже Михайло Гончар.
У липні світла може не бути по 10 годин на добу: чи можливий блекаут в Україні
Чи можливий блекаут в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Російські окупанти намагаються знищити українську енергетику і залишити Україну в повній темряві. Через це в деяких регіонах уже в липні світла не може бути по 10 годин на добу. Такий сценарій не виключає президент Центру глобалістики "Стратегія XXI", експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар.

Водночас під час чату на Главреді він зазначив, що не варто очікувати, що така ситуація буде по всій Україні.

"У різних регіонах може бути по-різному. Такий варіант цілком можливий з огляду на те, що ворог не припинить завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі", - каже Гончар.

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Він переконаний, що РФ не зможе домогтися повного блекауту в Україні, оскільки у нас є атомна енергетика.

"У нас, на відміну від Іраку, є атомна енергетика, а тому структура енергобалансу інша. В Іраку тоді зачистили все. Ось і Росія намагається вчинити так само", - додав Гончар.

Хто такий Михайло Гончар

Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) - український експерт з міжнародних енергетичних і безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор журналу "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.
У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, обіймаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектору, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектору, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною.

З 2007 року працює в неурядовому секторі - спочатку очолював енергетичні програми та київське представництво "Номос-Енергія" аналітичного центру "Номос", а 2009 року заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор журналу "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор і редактор низки книжок і публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і в Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року - член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова та Центру дослідження Росії.

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наслідки атак Росії на українську енергетику мають довгостроковий характер. Тому відключення електроенергії стане частиною життя українців на наступні роки.

Також у липні цього року ситуація з відключенням електроенергії може погіршитися і світла може не бути до 10 годин поспіль. Цей режим триватиме до вересня, коли знову запрацюють два енергоблоки атомних електростанцій після ремонту.

Як повідомляв Главред, Росія вивела з ладу або захопила понад половину українських електростанцій. До вторгнення у 2022 році Україна виробляла близько 55 ГВт електроенергії, але ця потужність впала нижче 20 ГВт через атаки та окупацію.

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